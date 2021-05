Noord-Korea bant skinny jeans en andere westerse en ‘te kapitalistische’ mode

ZEB bant bont definitief

4 mei Fashion Society, de overkoepelende vennootschap van de kledingwinkels ZEB, ZEB For Stars, The Fashion Store en PointCarré, stopt voorgoed met de verkoop van bont in haar 128 verkooppunten. De keten zet de stap in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia, zo kondigt ze aan in een persbericht.