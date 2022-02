Noor renoveerde een seventiesvilla: “Ik heb een hekel aan beige. Allemaal felle kleuren door elkaar: heerlijk”

Kleuren maken Noor blij. Zodra je binnenstapt in de bungalow van haar gezin, word je ondergedompeld in een bad van allerlei kleuraccenten. Het zorgt ervoor dat Noor zelfs in deze grijze winterperiode goedgemutst blijft. “Ons interieur toont echt wie we zijn. Het is ongetwijfeld al opgevallen dat Ivan een liefhebber is van skaten? We combineren elk onze eigen spullen met vintage.”

Wie is Noor? Volledig scherm © Steven Richardson • Noor Springael (39) is getrouwd met Ivan (46) en mama van Mia (9) en Lola (12) • het gezin woont in een seventiesvilla in Oud-Turnhout die ze renoveerden en een stuk uitbreidden • ze is glaskunstenares en onderscheidt zich met moderne en heel gevarieerde ontwerpen waarbij ze vaak ­gebruikmaakt van gerecycleerd glas. Sinds haar cactus door Etsy tot favoriet van de webshop werd uitgeroepen, is ze bekend tot in Amerika. glasenglas.be

Als we bij Noor op ­bezoek zijn, volgt haar oudste dochter thuisonderwijs vanachter de computer, want meer dan de helft van haar klasgenootjes is ziek. Noors werk draait daardoor een beetje in de soep, maar dat is ze ondertussen gewoon. “Ik heb mijn atelier in de tuin en dat heeft alleen maar voordelen. Behalve in coronatijden. Omdat ik thuis ben, is het logisch dat ik de kinderen help, maar op die momenten kan ik geen glas snijden of solderen. Gelukkig heb ik ook een bureau in huis. Daar doe ik mijn administratie en pak ik verzendingen in”, vertelt ze.

Haar bureau staat in de living, want die is groot genoeg. “Toen we het huis kochten, was het al ruim, omdat alle kamers zich op hetzelfde niveau bevinden. Nadat we enkele binnenmuren gesloopt hadden, viel de grootte mij nog meer op. Ik maakte me zelfs een beetje zorgen of ik het in die enorme woonkamer wel gezellig zou kunnen maken. Daarom ben ik planten beginnen te verzamelen. Ze doen het zo goed dat het stilaan een kleine jungle wordt. Daar moet ik binnenkort iets aan doen. Misschien verkoop ik er wel een paar. Ik zag onlangs in een winkel een gatenplant met witte vlekken voor 200 euro. Die had amper vier bladeren, terwijl die van mij er wel twintig heeft”, lacht Noor.

Volledig scherm De bungalow kreeg een antracietkleurige bepleistering en niet het klassieke wit. Dat zou in deze omgeving snel een groene schijn krijgen. Rechts het atelier van Noor. © Steven Richardson

Planten brengen kleur in een interieur, maar daar is hier geen gebrek aan. “Ik heb alleen een hekel aan beige en voor de rest vind ik alles mooi. De basis moet bleek zijn, want dan kan je met meubels en decoratie alle kanten uit. Het liefst ­gebruik ik felle kleuren door elkaar: geel, groen, rood, oranje … Heerlijk! Dat zie je ook in mijn glaswerk. Net zoals mijn liefde voor geometrische vormen uit de art deco terugkeert in mijn creaties en in onze keuken en badkamer.”

Volledig scherm Door de bleke basis komen de kleuren van de zetel en het schilderij van Pieter De Bruyne goed tot hun recht. © Steven Richardson

“Ons interieur toont echt wie we zijn. Het is ongetwijfeld al opgevallen dat Ivan een liefhebber is van skaten? We combineren elk onze eigen spullen met vintage. Sommige stukken kregen we van familie en andere kochten we online. De verhalen en anekdotes maken de inrichting nog persoonlijker.”

Gepimpte Ikea

“Toen we klaar waren met verbouwen, was er alleen nog geld om de spatwand te betegelen met Marokkaanse zelliges. Tot we genoeg gespaard hebben, doen we het met een IKEA-keuken die we pimpten met osb-platen, dat zijn platen van houtresten. Een epoxylaag geeft een blinkend effect.”

Volledig scherm De krukjes zijn van HAY. Let ook op het hoekje van kat Ella (rechts). © Steven Richardson

Bijpraten

Ivan voerde bijna alle verbouwingswerken zelf uit en hij ontwierp ook een en ander. In de badkamer slaagde hij erin om in een compacte ruimte een douche en een bad te integreren door ze achter elkaar te plaatsen. “We gebruiken de badkamer vaak met twee of meer tegelijk. Door het glas tussen het bad en de douche is het fijner met elkaar praten dan wanneer er iemand achter het muurtje zou staan. De brede badrand is dan weer makkelijk om op te zitten tijdens het tandenpoetsen.”

Volledig scherm © Steven Richardson

Kleurencodes

Zodra je de gang in stapt, besef je dat dit geen doorsnee-interieur is. Elke deur is in een andere kleur geschilderd. “We hebben er lang over getwijfeld, maar zijn blij dat we ervoor gegaan zijn. De kleuren hebben niet echt een betekenis. Achter de gele zitten de twee toiletten.” De meisjes mochten zelf een tint kiezen. De jongste koos voor donkerroze en de oudste voor muntgroen. “We laten hen, in overleg met ons, hun zin doen. Lola droomt ervan om architecte te worden en herschikt de hele tijd haar kamer.”

Volledig scherm © Steven Richardson

Volledig scherm © Steven Richardson

Gulden middenweg

De houthaard schept niet alleen sfeer, maar ook duidelijkheid. Rechts heeft Ivan zijn hoekje met zijn uitgebreide platencollectie – “We luisteren eigenlijk steeds vaker naar Spotify” – en links is het terrein van Noor. “Onze smaken lopen nogal uiteen, maar aan de muur proberen we ze een beetje met ­elkaar te verzoenen”, lacht Noor. Haar bureau is de oude eettafel van Ivans opa die het koppel cadeau kreeg toen ze gingen samenwonen.

Volledig scherm © Steven Richardson

Volledig scherm © Steven Richardson

Bed op breedte

Een aparte speelkamer is een luxe. De meisjes gamen er en kijken filmpjes en televisie via een beamer. De kastenwand is het werk van een schrijnwerker uit de buurt. Het tapijt en de kasten links komen van bij IKEA. Het zetelbed kostte wel wat moeite om te vinden. “Ik wilde én een leuke kleur én een bed dat breed genoeg was om met z’n tweetjes in te liggen. Uiteindelijk vond ik er een online bij oneroomliving.nl.”

Volledig scherm © Steven Richardson

