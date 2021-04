Nooit meer je sleutels kwijt, dankzij dit peperduur snufje van Hermès

Delvaux en Labellov bundelen de krachten en werken samen aan een circulaire toekomst voor mode

22 maart De gedeelde missie? Oude handtassen in omloop houden en de levensduur van luxeartikelen verlengen. Daarom zal je in mei en april je oude handtas(sen) van Delvaux kunnen binnenbrengen, die vervolgens zullen worden doorverkocht via Labellov. In ruil krijg je een waardebon van het Belgische luxemerk, inclusief een commissie eens je oude tas verkocht wordt én je bent lief voor het milieu. Win, win, win!