De iconische lievelings­hand­tas van Carrie Bradshaw in ‘Sex and The City’ is dit jaar weer hipper dan hip

20 februari De iconische 'Baguette Bag', populair gemaakt door Sex and the City, wordt door modekenners de allereerste it-bag genoemd. En nee, we bedoelen niet letterlijk een stokbroodtas zoals deze bizarre handtas van Moschino. Wij hebben het over het tasje dat modemerk Fendi in 1997 de 'Baguette Bag' doopte. Anno 2021 is de klassieker weer helemaal hip én zijn er heel wat moderne versies van het iconische stuk te vinden.