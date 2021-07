Nieuwe pop-ups aan de kust: deze Belgische merken zijn het ontdekken waard

1. Elements Store in Knokke

Vandaag opent Elements Store in Knokke. Wat je hier kan vinden: enkel en alleen merken van eigen bodem met veel liefde voor de planeet. Duurzaamheid is dus een stokpaardje, zonder dat er ingeboet wordt aan luxe of een premium gevoel.

Waar? Zeedijk 766, Knokke. Geopend in de maanden juli en augustus.

Een greep uit het aanbod:

Volledig scherm © L'ARIN, A Natural Connection, N-UE Fine Jewelry

• L’ARIN: Deze start-up draait rond honderd procent natuurlijke haarverzorging. Ook de verpakking werd zo eco-friendly mogelijk gemaakt. Geen plastic, wel natuurlijke alternatieven - zoals suikerriet - die ervoor zorgen dat de producten ook na gebruik veilig zijn voor de natuur. Die groene belofte vertaalt zich naar zorgvuldig uitgepuurde formules, vrij van parabenen, met uitsluitend natuurlijke ingrediënten van Belgische bodem.

• A Natural Connection: Op zoek naar de ideale zomerjurk? Kans is groot dat je het hier vindt. Bij A Natural Connection staan tijdloze basics centraal. Alle stuks zijn vervaardigd uit biologische materialen en lenen zich perfect voor een yogasessie of een dagje homeworking. Ontworpen in België door Katrien Smets, en met liefde gemaakt in Portugal.

• N-UE Fine Jewelry: N-UE fine jewelry is het geesteskind van ontwerpster Priyanka Mehta. Na een tienjarige carrière in de juwelenindustrie besloot ze het over een duurzamere boeg te gooien. Niet alleen werkt ze op basis van kunstmatige diamanten, ze gebruikt ook enkel gerecycleerd goud. Het resultaat: minimalistische en tijdloze stuks die een leven lang meegaan.

2. Wasted Atelier

Hoogwaardige stofoverschotten wegsmijten? Niks van, zegt Dirk Smet. Hij richtte een tijdje terug het merk Wasted Atelier op, en zoals de naam het zelf zegt: hier worden enkel stoffen gebruikt die anders op de vuilnisbelt zouden terechtkomen. Het resultaat zijn jurken, kimono’s en blouses die volledig beach-waardig zijn. En leuk voor mama’s met kindjes: je kan hier ook matching outfits kopen voor jezelf en je kroost, zodat je stijlvol kunt twinnen.

Waar? De Wielingen 10, Knokke-Heist Geopend tot en met 30 september.

Volledig scherm © Wasted Atelier

3. Juttu Summer Store in Knokke-Heist

Het Belgische winkelconcept Juttu breidt uit. Het stijlvolle en speelsere zusje van A.S.Adventure had al winkels in Antwerpen, Gent, Brussel, Brugge, Hasselt ... en sinds kort dus ook eentje aan de kust. Eind mei opende er een pop-up die nog openblijft tot midden september. Hun doelpubliek: “Ruimdenkende, positieve, hippe, kritische en bewuste shoppers, op zoek naar sun en fun”, zoals ze het zelf omschrijven.

Waar? Lippenslaan 175, Knokke-Heist. Nog geopend tot en met 12 september.

Een greep uit het aanbod:

Volledig scherm © Lordsxlilies, Nathalie Vleeschouwer, Wearable Stories

• Lordsxlilies: Een jaar lang hebben we aan den lijve ondervonden hoe verleidelijk het is om heel de dag door in pyjama te blijven rondlopen. Het label lordsxlilies speelt daar slim op in. Hier koop je comfortabele en romantische kledij. ‘Freedomwear’, noemen ze het zelf, zachte kledingstuks die je kan dragen in bed, maar evengoed voor een meeting of om naar de supermarkt te gaan.

• Nathalie Vleeschouwer: Het label Nathalie Vleeschouwer bestaat tien jaar, maar is al een echte gevestigde waarde in de Belgische mode. Inspiratie komt uit alle windhoeken, het hoofdkwartier zetelt in Antwerpen.

• Wearable Stories: Het Belgisch Wearable Stories maakt geen compromissen. Dit label staat garant voor duurzame mode, kwalitatieve stoffen en tijdloze musthaves. Voel je bohemian vibes uit Bali? Dat is geen toeval, want de collecties wordel zowel in Europa als Indonesië vervaardigd.

4. Lewis & Melly in Nieuwpoort

In 2015 verkochten Louis en Melanie Lemmens, broer en zus, voor het eerst kleding via Instagram. Sindsdien gaat het hard voor hen. Keihard. Alles wat ze verkopen is supertrendy en heeft een zacht pastelkleurtje, en dat wordt gesmaakt. Intussen hebben ze een volwaardige collectie uitgebracht, drie flagshipstores én een nieuwe pop-up in Nieuwpoort. “Tijdens de lockdowns ontplofte onze webshop”, vertelt Louis. “Zo ontdekten we dat we ook heel veel klanten hebben in de regio Nieuwpoort. Dus besloten we de sprong te wagen.”

Waar? Albert I laan 269, 8620 Nieuwpoort. Nog geopend tot en met 13 september.

Volledig scherm © Lewis & Melly

5. M AAH in Knokke-Heist

De Antwerpse interieurwinkel M AAH trekt deze zomer naar Knokke. Founders Murielle en Marie toverden een pand in de Dumortierlaan, vlakbij de zeedijk, om tot een rustgevende interieuroase. Extra leuk is dat ze hun bijzondere plek een hele zomer lang delen met verschillende makers en kunstenaars.

Waar? Dumortierlaan 51, 8500 Knokke-Heist. Nog geopend tot en met 27 september.

Een greep uit het aanbod:

Volledig scherm © Ghesq / Nonnoo / Jeu De Fil

• Ghesq: Dat je nooit te oud bent om een nieuw vak te leren, dat bewijst Koen Ghesquière. Op 52-jarige leeftjid vond hij zijn roeping en startte hij een keramieklabel. De vormen zijn puur, de texturen ruw. Omdat alles handwerk is, ben je er zeker van dat je met een set unieke borden en kommen naar huis gaat.

• Nonnoo: Ben je met de auto aan de kust? Dan kan je je misschien laten verleiden door iets groters: de meubelen van Nonnoo. Elk stuk is met de hand gemaakt door Arnaud Waelkens. Wij zijn vooral fan van zijn salontafel, dat opvalt in zijn eenvoud.

• Jeu De fil: Deze Belgische textiel-designstudio werd opgericht door Lieve Decorte. “Ik heb een voorliefde voor linnen”, zegt ze daar zelf over. “Het zit in de familie, mijn grootvader was een vlasboer. Linnen is één van de oudste textielgewassen en vandaag nog één van de weinige die in Europa wordt geteeld. Linnen staat voor luxe, duurzaamheid en comfort.”

