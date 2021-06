Net zo glanzend, allesbehalve breekbaar: zo krijg je ‘glass hair’ à la Kim Kardashian

Haar dat eruitziet als glas: het is een trend in de beautywereld. Grootgemaakt door Kim Kardashian, bedacht door ultieme celebritykapper Chris Appleton. Beroemdheden stoeften al met lokken zo glad, glanzend en recht als een spiegel, maar nu breekt de trend ook door op sociale media. Kapper Nils D’Joos van Costa del Kapsalon legt haarfijn uit hoe je de look thuis recreëert.

“Die reflectie als was je haar een spiegel, die intense glans: dat is exact wat iedereen van ‘glass hair’ verwacht.” Het is de Britse celebritykapper Chris Appleton die spreekt, in een filmpje uit 2019 waarin hij demonstreert hoe hij de beroemde look creëert. Helemaal nieuw is ‘glass hair’ dus niet. Sterren als zangeres Jennifer Lopez en it-girl Kim Kardashian, beiden vaste klant bij Appleton, verschijnen al sinds 2019 met de look op rode lopers.

Volledig scherm © Getty Images

Maar deze zomer belooft de look weer hot, hot, hot te zijn dankzij sociale media als TikTok en Instagram. Op de foto- en video-apps streefden de voorbije maanden heel wat vrouwen naar de klassieke ‘glass hair’-look: ultrasteil, ultraglanzend haar. Het straalt een stevige portie chic uit, exact wat we nodig hebben na een jaar binnenzitten met een niet zo frisse lockdowncoupe.

Do it yourself

En goed nieuws, want ‘glass hair’ is helemaal niet zo moeilijk te bekomen. De look staat wel het mooist bij haar dat al van nature (relatief) steil is en niet in laagjes geknipt, zegt Nils D’Joos, kapper bij het Antwerpse Costa del Kapsalon. Wil je thuis zelf ‘glass hair’ creëren, dan raadt hij aan om deze stappen te volgen:

1. “De eerste stap, en eentje die velen vergeten, is je haar juist verzorgen", zegt Nils. “Heb je droog of beschadigd haar, dan moet je het eerst wassen met een voedende shampoo en conditioner. Een haarmasker een of twee per week is ook een goed idee. Als je al zacht en glanzend haar hebt, kan je er na een douche meteen mee aan de slag.”

2. Even cruciaal is je haar met de juiste producten bewerken. “Na het wassen breng ik een klein druppeltje van een leave-in serum aan met mijn handpalmen op de lengtes en punten van het haar. Ik gebruik de Silk Infusion van CHI Haircare. Daarna ontwar je het haar, dat doe ik met de Olivia Garden Finger Brush. Zo’n ‘finger brush’ borstel maakt je haar nog extra glad. Vervolgens gebruikt Chris Appleton áltijd de Dream Coat van Color Wow”, zegt Nils. “Dat product legt een film rond je haar: kleine waterdruppeltjes zullen er gewoon van af glijden. En die film geeft je de glans. Wees er niet zuinig mee wanneer je het aanbrengt. Je krijgt het beste effect als je elke haarlok goed van wortel tot punt verzadigd hebt.”

3. “Dan komt de haardroger”, zegt Nils. “Blaas je haar tot het zo’n 80 procent droog is. Neem vervolgens je haarborstel erbij, idealiter zo’n borstel als de Olivia Garden Finger Brush. Daarmee houd je je haar lok per lok strak, terwijl je er met de haardroger overheen blaast. Let op: beweeg met je haardroger naar beneden, dus richting de haarpunten. Als je tegen de haren in blaast, creëer je frisé. Een steiltang is ook uit den boze. Dat maakt je haar droog en veel minder soepel.”

4. “Als je haar droog is, kan je voor extra effect nog wat glansspray gebruiken. Ik gebruik graag die van Color Wow, en spuit het product eerst op mijn handpalmen, die ik daarna door de lengtes van het haar haal. Je kan nog een beetje haarlak lichtjes op de haarwortels sprayen, om zeker te zijn dat alles glad en plat blijft.”

