Net zo glamoureus als Sophia Loren: zo geef je jezelf de Dolce Vita-look, de beautytrend van deze zomer

Twijfel­trend: theatrali­teit troef met tweekleuri­ge lippen

28 juni Deze zomer mag het allemaal wat gekker, daar zijn de huidige mode en trends het bewijs van. Je lippen in twee verschillende kleuren stiften past perfect in dat rijtje én het geeft mensen die je tegenkomt in de bar, op het strand of - wie weet wel - op een festival meteen gespreksstof. Plus, je moet nooit meer twijfelen over welke tint je draagt.