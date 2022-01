Net als Kate Middleton of Khloé Kardashian: ‘moederjuwelen’ zijn immens populair

‘Mom jewels’ of juwelen speciaal voor mama’s zitten in de lift. Dat schrijft de krant ‘The Telegraph’. En ja, er zit iets in, want op straat zien we zulke sieraden steeds vaker. Een gouden ketting met de initialen van zoon of dochter, bijvoorbeeld. Of een ring met een geboortesteen die verwijst naar de maand waarin een kind geboren is. Kate Middleton is alleszins grote fan; zij heeft meerdere halssnoeren met de eerste letters van haar kinderen, net als haar schoonzus Meghan Markle. En er zijn veel andere bekende mama’s die de trend volgen: actrice Katie Holmes, realityster Khloé Kardashian, topmodellen Gigi Hadid en Emily Ratajkowski, ...

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Topmodel Gigi Hadid gespot op straat met een ketting met de naam van haar dochter Khai. © Getty Images

“Het is een charmant idee waar veel juweliers op inspelen”, bevestigt NINA’s moderedacteur David Devriendt. “Een sieraad laten graveren kan al héél lang. Maar recent zijn er steeds meer ateliers die er creatiever mee omgaan, specifieke collecties aanbieden voor mama’s of zich volledig richten op deze doelgroep.”

Emotionele waarde

Een van die merken is Elisa Lee, opgericht door ontwerpster Elisabeth Leenknegt. Zij ziet jaar na jaar de vraag naar ‘mom jewels’ toenemen. “Zulke juwelen hebben een emotionele waarde. Ze zijn een symbool voor een betekenisvol moment, zoals een geboorte”, meent Elisabeth. David knikt: “Mode draait om zelfexpressie, uitdrukken wie je bent. Een vrouw die mama is geworden, wil dat vaak tonen in haar garderobe. Daarnaast past het perfect bij de minimalistische trend die momenteel heerst. Less is more. Die sieraden zijn vaak verfijnd en elegant.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De 'Tribe Collection' van Elisa Lee werd ontworpen door de mama's die werken bij het merk, en zij stonden ook model met hun kinderen. De lijn richt zich op mama's, oma's, meters, ... © Frankie and Fish voor Elisa Lee

In de meeste gevallen heb je met ‘mom jewellery’ een uniek stuk in handen, omdat je het volledig kunt customizen. Alles kan je kiezen: hoeveel edelstenen je toevoegt aan een ring, van welk materiaal het gemaakt is, hoeveel letters en bedeltjes je aan een armbandje hangt, ... Elisabeth: “Wij hebben een aantal basismodellen die je kan aanpassen naar je eigen goesting. Het is mogelijk om er verschillende letters aan toe te voegen. Nog een optie: we graveren met de hand een mooie tekening of schrijfsel van het kind in een juweel naar keuze. Ook geliefd zijn onze stacking rings die je op elkaar kunt dragen aan één vinger, zoals een verlovingsring, een trouwring en dan nog een ring met een verwijzing naar je kindje.”

Je kan daar zo ver in gaan als je zelf wilt, volgens David. “Tegenwoordig zijn er zelfs juwelen met een steentje met moedermelk in verwerkt, of een kindertandje. Je kan het zo gek nog niet bedenken, of het bestaat.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm David Devriendt. © NINA

Prijzig cadeau

Voor zo’n speciaal sieraad is het prijskaartje vaak navenant. Al is dat logisch, zegt Elisabeth. “Het is de bedoeling dat het een leven lang meegaat. Liefs nog langer, want dikwijls wordt het een erfstuk dat overgegeven wordt van moeder op kind. We kiezen dan ook voor materialen die tegen een stootje kunnen, zoals 18 karaat goud en harde krasbestendige stenen zoals diamant, saffier of aquamarijn.”

Geïnteresseerd in een moederjuweel? Bij deze Belgische merken kan je er shoppen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: