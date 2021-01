Net als Kaat Bollen werd ook Dieuwke (32) afgerekend op haar vrouwelijkheid: “Er is nog nooit een verband aangetoond tussen iemands kledij en vaardigheden”, zegt professor

Kaat Bollen kreeg vorig jaar een waarschuwing van de Psychologencommissie. Een andere psycholoog had namelijk een klacht ingediend. Die vond het niet kunnen dat Kaat sexy foto’s op haar sociale media postte. Vooral het feit dat ze een burlesqueshow had gepresenteerd - in een korset en netkousen - was de concullega een doorn in het oog.