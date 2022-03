Nederlands label maakt hipsterversie van de klassieke klomp. Maar ‘haute clogs’ kosten je wel 400 euro

Klompen, ze doen denken aan de Nederlandse boerenbuiten in de middeleeuwen. Het houten (en vooral lompe) schoeisel is zelfs Unesco-erfgoed. Maar binnenkort zijn ze misschien wel de nieuwste trend aan je voeten, of toch als je het aan modelabel Sine & Cosine vraagt. NINA’s moderedacteur David Devriendt kadert waarom de ouderwetse schoen nu een revival meemaakt.

Amsterdams ontwerpersduo Robert Pans en Felix Koopmans zijn al lang weg uit de Nederlandse boerendorpen waar ze hun jeugd doorbrachten. Maar de boerenmentaliteit is duidelijk nog niet uit de mannen. Met hun nieuwe uniseks modelabel ‘Sine & Cosine’ willen ze een eigentijdse twist geven aan de traditionele Nederlandse klederdracht.

De boerenbuiten naar de stad

Het eerste stuk dat er aan mag geloven is het oer-Hollandse icoon bij uitstek: de klomp. Omgedoopt tot de ‘haute clog’, brengt het merk als debuutcollectie drie lederen versies uit van de robuuste houten schoen. Geheel toepasselijk zal de moderne en elegante klomp verkrijgbaar zijn in cow black (‘koeienzwart’), milk white (‘melkwit’) en – hoe kan het anders - tulip orange (‘tulpenoranje’).

En hoewel de schoen ooit een symbool was voor de hardwerkende boerenklasse, kost zijn verstedelijkte broertje een flinke duit. De ‘Hannes Clog’ in het zwart en wit hebben een prijskaartje van 380 euro. Voor de oranje versie betaal je net iets meer: zo'n 400 euro.

Onze moderedacteur David Devriendt bevestigt dat de oerhollandse stappers terug zijn van weggeweest. “Soms zie je ze nog in traditionele vorm, met een houten leest en textiel zoals leder of velvet. Al heb je ze tegenwoordig ook in plastic, nylon of gerecycleerd materiaal. De opties zijn eindeloos.”

Deze herrijzenis komt niet uit de lucht gevallen, meent David. “Ugly footwear is al jarenlang een dingetje. Klompen passen bij die tendens. Ze zijn ongeveer ‘even elegant’ als Crocs of Birkenstocks. Bovendien is onze nood aan comfortabele kledij en schoenen nog vergroot sinds de pandemie.”

“Daarnaast beweren trendwatchers al een hele tijd dat we hunkeren naar simpelere tijden en de natuur. We zijn begaan met het klimaat, halen massaal urban jungles in huis, en we dragen dus ook graag klompen. Ze stralen folklore uit en doen denken aan cottagecore (een esthetiek die een geïdealiseerd plattelandsleven viert, red.) en sympathieke boerinnen die begaan zijn met groen”, aldus David.

“Plus, het is een feministische schoen. We dragen niet langer stiletto’s om ons te profileren als een sexy vrouw. Wel trekken we bewust schoenen aan omdat we die zelf comfortabel en leuk vinden. Met andere woorden: klompen dragen we voor onszelf, niet voor iemand anders. Dat sluit mooi aan bij onze hedendaagse tijdgeest.”

De ‘Hannes Clog’ is vanaf eind maart verkrijgbaar bij sinecosine.nl

