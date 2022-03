Nathalie, Jordy en Ymke hebben een passie voor naald en draad. “Ik ben beginnen naaien omdat ik in winkels niks vond”

“De avond voor ik trouwde, heb ik nog een jasje in elkaar gestoken.” Naaien is al lang geen oubollige bezigheid meer. Integendeel: het is aan een stevige revival bezig. Ook Nathalie (52), Jordy (26) en Ymke (34) hebben zo hun eigen redenen om de naaimachine boven te halen. Elks vertellen ze over de liefde voor het vak.

Nathalie Le Blanc (52) is schrijfster en journaliste bij Knack Weekend. “Als het op stoffen aankomt, ben ik kieskeurig”

“Ik naai al 35 jaar, en er gaat geen dag voorbij dat ik er niet mee bezig ben, al is het maar in mijn hoofd. Ik groeide op in een omgeving waar alle vrouwen naaiden. Mijn oma leerde het mijn moeder, en ik leerde het op mijn beurt van haar. Kleren, al dan niet afgewerkt, waren all over the place.”

Quote Ik ben verwend en kieskeurig als het op stoffen aankomt. Ze moeten fijn aanvoelen en mooi zijn om naar te kijken. Nathalie Le Blanc

“Op mijn zestiende ging ik zelf aan de slag. Wilde ik een nieuwe outfit voor een feestje, dan zei mijn moeder: ‘Daar staat de naaimachine’. Begin jaren 90 gingen we samen naar de stockverkopen van designers als Dries Van Noten en Ann Demeulemeester. Niet voor de kleren, die waren te duur, maar voor de stoffen. Uitstekende kwaliteit, soms opvallende prints, in zo’n mooie stof is zelfs een eenvoudig model mooi.”

“Ik ben nooit gestopt met naaien en naar stockverkopen gaan. Toen Veronique Branquinho haar laatste stockverkoop hield, kreeg ik amper mijn autokoffer dicht. Ik ben verwend en kieskeurig als het op stoffen aankomt. Ze moeten fijn aanvoelen en mooi zijn om naar te kijken. Dat een bepaalde stof niet makkelijk is om mee aan de slag te gaan, vind ik niet belangrijk, toch niet op het moment van de aankoop. (lacht)”

Hoofd stilzetten

“Al heel mijn leven heb ik de behoefte om te creëren. Schrijven, koken, tuinieren. Maar van al mijn bezigheden is naaien de enige die erin slaagt mijn hoofd volledig stil te zetten. Tijdens de verschillende lockdowns was het mijn redding. Je hebt altijd iets omhanden. Mislukt een van mijn stukken, dan heb ik toch maar mooi enkele ontspannende uren beleefd. Naaien is ook emotie, en jeugdsentiment. Mijn moeder en grootmoeder zijn er niet meer, maar achter mijn naaimachine voel ik ze toch dicht bij me.”

Quote Ik koop geen fast fashion meer, en werk vooral met stoffen uit stock. Nathalie Le Blanc

“Twee jaar geleden besliste ik niets meer te kopen wat ik zelf niet kan maken. Om mijn uitpuilende collectie stof weg te werken, maar ook omwille van de duurzaamheid. Ik koop geen fast fashion meer, en werk vooral met stoffen uit stock. Af en toe plan ik een dag of een weekend waarop ik patronen overteken, verschillende kledingstukken knip en in zakjes stop. Als ik plots een jurk wil maken, kan ik meteen aan de slag.”

“Ik zal altijd naaien, denk ik. Omdat ik ervan geniet, omdat het me mentaal gezond houdt, maar ook omdat ik graag goed passende kleren wil. Ik begon toen ik maatje 38 had, en ik alles wat ik wou ook gewoon had kunnen kopen. Vele kilo’s later is het aanbod mooie, goed zittende confectiekleding adembenemend klein. Wie dik is en gaat winkelen, krijgt al snel het gevoel dat er iets mis is met zijn lichaam. Dat is niet zo. Er is iets mis met de kleding en het aanbod. Als ik iets wil, dan maak ik het gewoon zelf. Naaien als opgestoken middenvinger, eigenlijk.”

“De jongste jaren ontdekte ik ook een geweldige online naaicommunity, waar makers van over de hele wereld hun kleren delen en je patronen vindt die je online kunt bestellen, in alle maten, voor elk figuur en elke stijl. Een bevrijding, én de toekomst, als je het mij vraagt.”

Jordy Arthur Vaesen (26) is zelfstandig modeontwerper en content creator. “Experimenteer, maak fouten, lach jezelf al eens uit”

Mode staat voor mij gelijk aan plezier maken, experimenteren, een verhaal vertellen. Ik zie het als een verlenging van mezelf, en af en toe ook als een vlucht naar een betere wereld.

Ik herinner me dat ik als kleuter al zelden blij was met de kleren die werden klaargelegd. Ofwel vond ik de kleur niet mooi, een textuur niet fijn aanvoelen of een combinatie simpelweg te saai. In de lagere school ben ik beginnen losbreken. Van kop tot teen in het kanariegeel gekleed, mijn haar in een hanenkam. Niet omdat ik dat mooi vond, ik vond het gewoon fijn een indruk na te laten bij mijn klasgenoten.”

Quote In mijn klas zaten vooral oudere dames. Jordy Arthur Vaesen

“Ik ben beginnen naaien omdat ik mijn moeder het zag doen en ik het fascinerend vond. Ze leerde me de zigzagsteek en niet veel later hielp ik haar met kleine reparaties. Toen ik vijftien werd, startte ik meteen met een opleiding modecreatie in avondonderwijs. Na schooltijd snel naar huis, eten, huiswerk maken en daarna met de naaikoffer achterop mijn fiets naar de les. In mijn klas zaten vooral oudere dames. Het was zoeken naar mijn plaats, maar gaandeweg heb ik heel veel van hen geleerd.”

Gendernormen

“Creëren is voor mij een manier om me uit te drukken, een statement te maken. Het is vooral iets wat ik nodig heb om me nuttig te voelen. Ik merk dat niet iedereen zich durft uit te drukken aan de hand van zijn kledij. Dat is deels te wijten aan de gendernormen die nog veel te vaak domineren. Er is de mannenafdeling, en er is de vrouwenafdeling. Wie heeft dat ooit beslist? En wat een pretbederver! Het beperkt de vrijheid jezelf te zijn. Ook mijn volgers vertel ik graag over het belang van vrijheid. Experimenteer, maak fouten, lach jezelf al eens uit. It’s so much fun!”

“Kleding is zoveel meer dan enkel functioneel. Voor mij is het is kunst, ambacht, een vorm van expressie. Ik hou van looks waarbij je ziet dat mensen er een stuk van zichzelf in kwijt kunnen. Koop eens een outfit bij een jonge designer in plaats van iets uit een keten van fast fashion waar morgen het halve land mee rondloopt. Op dit moment ben ik voltijds met modeontwerp bezig. Ik tel de uren niet, het voelt ook nooit als werken. Dit is mijn leven.”

Ymke Vansteenbrugge (34) is designer en styliste. “Wat ik draag, is mijn visitekaartje”

Ik heb altijd al geweten wat ik mooi vind en wat niet. En dat matchte zelden met de stijl van mijn leeftijdsgenoten. Vooral in mijn tienerperiode viel dat erg op. Ik droeg salopetten lang voor ze hip waren en je ze bijna nergens kon kopen. Ik tekende dan maar zelf een model en liet mijn moeder een exemplaar naaien. Niet dat ik per se anders wilde zijn, maar met wat je draagt, onthul je een groot deel van je persoonlijkheid. En die wilde ik niet verbergen. Ik zie het nog altijd als mijn visitekaartje.”

“Dat ik een beroep zou uitoefenen waarin esthetiek een belangrijke rol speelt, was voor niemand een verrassing. Ik maakte mijn studies grafisch ontwerp af en volgde later een master textielontwerp. Toen werd het overduidelijk dat ik iets in de mode wilde betekenen.”

Customizen

“Ik ben beginnen naaien omdat ik in winkels niet vond wat ik zocht. Zie ik een stof in een mooie kleur, dan valt de snit vaak tegen, of omgekeerd. Dat ik klein ben, maakt het extra moeilijk. De jurk of het broekpak dat als gegoten zit moet ik nog tegenkomen. Verkorten moet ik altijd. En dan is de stap om nog wat aan te passen snel gezet. Van een veel te grote mannentrui een klein nieuw truitje maken, van een jurk een hemdje of sweater. Zakken verwijderen, een atypisch detail toevoegen ... Heel vaak vertrek ik van tweedehandsstuks. Het is een kleur of iets tactiels in de stof dat me aantrekt.”

“Ik maak en verstel in hoofdzaak voor mezelf en voor mijn lief, die muzikant is (Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies, red.). Toen hij en zijn broer op zoek waren naar de perfecte podiumoutfits ben ik te hulp geschoten. En ik ben dat blijven doen. Wat fijn is, maar ook een uitdaging, want Lennert weet minstens evengoed als ik wat hij wil. Af en toe mislukt er weleens iets. Dat is frustrerend, maar soms leidt het ook naar een nieuw idee, waar ik zonder dat gepruts nooit aan gedacht zou hebben. Dat houdt het boeiend.”

Quote De avond voor we trouwden, heb ik nog een jasje in elkaar gestoken Ymke Vansteenbrugge

“Inspiratie haal ik op de gekste plekken. Ik kan geraakt worden door een kleurencombinatie in het straatbeeld, een lichtinval in een theaterstuk, iets wat ik heb gedroomd. Shoppen doe ik impulsief. Ik kom vaak iets tegen dat nét niet mijn ding is, maar kan er door enkele kleine ingrepen iets ‘van mij’ van maken. Zo maakte ik voor een broekpak met een breed wikkellint een getailleerde riem met knoop, dat ik meer kloppen vond.”

“De avond voor we trouwden, heb ik nog een jasje in elkaar gestoken. Ik ben extreem kieskeurig als het op kleur aankomt en kon niets vinden wat bij mijn pak paste. Ik kocht een veel te groot mannenhemd in een dikke stof in de kleur die ik voor ogen had, hetzelfde pastelgeel als dat van de handtas die ik ontworpen had. Daaruit maakte ik het stuk waarnaar ik op zoek was. Ik weet dat ik me soms kan verliezen in details. Dat streven naar perfectie hoort bij mijn beroep, maar is vooral ook gewoon wie ik ben.”

