Nagelstylisten in ons land hebben het ongelooflijk druk. “Maar de Belg wil geen lange, valse kunstnagels”

Onze nagels lakken doen we al eeuwen, maar tegenwoordig mag het steeds kunstzinniger. Met bloemen, twintig verschillende kleuren of psychedelische golven: niks is te gek. En daarvoor gaan we steeds vaker langs bij een professional. Nagelsalons zitten compleet volgeboekt. Nagelstyliste Lauranne Sebrechts legt uit wat de meest gevraagde trends zijn. “Mensen willen nu in overdrive gaan.”

Onverzorgde nagels of nagellak die er na een dag of twee uitziet als een afgebladderde voorgevel: dat is voorgoed verleden tijd. Of toch als we onze sociale media mogen geloven. Op TikTok is de hashtag #nailart al meer dan 22,7 miljard (!) keer bekeken, en ook op Instagram zien we talloze foto’s van vingernagels.

Amy Le, een jonge vrouw uit Los Angeles met meer dan 308.000 volgers, kan als de beste nagels omtoveren tot ware kunstwerken. Dichter bij huis zijn de Instagrampagina’s van Anouk Nijs en Lakwerk echte blikvangers. Ze gebruiken niet één kleur om te lakken, maar experimenteren met verschillende tinten, tekeningen en patronen, oftewel ‘nailart’.

Kortom, onze nagels beschouwen we steeds meer als mini-canvasjes die versierd mogen worden. En dat zorgt ervoor dat meer en meer mensen hun nagels buiten de deur laten doen. Dat bevestigt Lauranne Sebrechts, van het Antwerpse salon Nagels en Koppen. “Mijn agenda zit minstens drie à vier weken vooraf volgeboekt”, vertelt ze. “In de VS en Nederland is nailart al langer populair. Sinds kort is de hype overgewaaid naar België. De laatste twee jaar komen er bij mij steeds meer klanten over de vloer voor een uitgebreide manicuresessie.”

Quote Mensen hebben opnieuw zin om zich mooi te maken, en gaan daarbij zelfs in overdrive. Nagelstyliste Lauranne Sebrechts

Die trend komt niet uit de lucht vallen. Volgens Lauranne zit de pandemie er voor iets tussen, en wel om twee redenen. “Sinds corona vinden mensen het belangrijk om meer tijd aan zichzelf en zelfzorg te spenderen. En twee: je merkt dat mensen opnieuw zin hebben om zich mooi te maken. Meer zelfs: nadat we zo lang binnen hebben gezeten, gaan we nu in overdrive. Mensen willen graag gezien worden, op alle vlakken. Haar, kleding, make-up én nagels.”

Gelnagels versus gellak

In Amerika wordt de voorkeur gegeven aan extravagante bling en lange, fake nagels die op je eigen nagel worden gelegd. “Al spreken wij, nail technicians, niet van ‘valse nagels’, maar van kunstnagels. Het is namelijk echt een kunst om daar een mooi eindresultaat van te maken.”

“In Nederland en België kiezen klanten meer voor puur natuur”, stelt Lauranne. Geen nepnagels, dus. Wel wordt er rechtstreeks op de nagel gewerkt. “Er bestaan verschillende technieken”, zegt Lauranne. “Gellak, of ‘gelish’, lijkt op gewone nagellak: het komt ook uit een potje en wordt gelakt, en vervolgens gehard onder een uv-lamp. Dat blijft drie à vier weken zitten.” Gelnagels zijn een andere techniek. Dat is in feite een harde gel die een stuk dikker is van structuur dan gellak. De gel kan opnieuw over je natuurlijke nagel komen, maar als er met sjablonen of tips gewerkt wordt, kan je je nagels ook verlengen.

Quote BIAB, of builder in a bottle, is steviger en sterker dan gewone gellak. Nagelstyliste Lauranne Sebrechts

“Dan heb je ook nog BIAB, wat staat voor builder in a bottle. Dat is iets sterker en steviger dan gewone gellak, maar minder hard dan gelnagels, en is verkrijgbaar in prachtige, zachtroze tinten. Geliefd bij mensen die graag voor een natuurlijke nagellook gaan.” Er zijn daarnaast nog andere technieken, zoals bijvoorbeeld acrylnagels, maar die zijn minder wijdverspreid.

“Weet je nog niet goed welke techniek je het liefst wil uitproberen? Dan raad ik aan om je afspraak op voorhand te boeken, en als dat eventueel mogelijk is bij opmerkingen of notities te noteren dat je de verschillende behandelingen niet goed kent. Een goede nail tech zal dan de tijd nemen om te bespreken wat de beste methode is voor jou.”

French met een twist

Wie bij een nagelsalon komt, krijgt vaak eerst een manicure, of een verzorgende behandeling. “De Russian manicure is nu ontzettend populair. Hierbij blijven je handen droog, ze worden niet geweekt in een warm badje. Daarna ga ik aan het werk met een elektrische vijl, worden de dode huidcellen weggeknipt en worden je nagelriemen zorgvuldig onder handen genomen”, vertelt Lauranne.

Sommige klanten vragen nog steeds naar een natuurlijke, zachtroze kleur, zodat je bijna niet ziet dat de nagels gelakt zijn. Maar verder neemt de vraag naar kleur wel toe. Lauranne: “Warme kleuren zoals Hermès-oranje of marineblauw zijn erg in trek. Net als pasteltinten, die zijn terug van nooit weggeweest.”

“De french manicure (lichtroze met een witte top, red.) blijft het goed doen. Al wordt er steeds meer gevraagd naar ‘een french met een twist’: een gekleurd lijntje bovenaan, of langs de zijkant of de onderkant. Recent heb ik zelfs een variant met allerlei verschillende kleuren gemaakt. Hoe gekker, hoe liever, lijkt het soms wel.”

Volledig scherm Een multicolor french manicure. © Nagels en koppen

“De accentnagel is ook hip. Klanten laten hun nagels dan in een kleurtje lakken, en kiezen voor nailart op één of twee vingers. Dat kan een subtiel puntje zijn, maar ook een dierenprint, stippen, bloemen,... Leuk voor mensen die eens iets anders willen zonder te hard te willen opvallen. Nog geliefd bij klanten: kleuren die elkaar afwisselen, psychedelische prints en ‘swirls’ of golfjes op je nagels.”

Volledig scherm Swirls zijn een veelgevraagd patroon. © Nagels en koppen

Beautyredactrice en visagiste Sophie draagt sinds een halfjaar altijd BIAB op haar nagels. “Dat blijft netjes vier weken zitten, zonder dat het begint af te schilferen.” Net zoals mensen verknocht zijn aan een kapper, vertrouwt ze haar nagels enkel toe aan haar vaste nagelstyliste. “Ik heb al vijf verschillende salons geprobeerd en merk dat er veel verschil is in kwaliteit.”

“De nagelartiest bij wie ik nu ga, werkt ontzettend nauwkeurig. Ik heb nog nooit iemand gehad die zo zacht werkt, ik heb nooit pijn of wondjes.” Sophie gaat graag voor iets simpels. “Minimal nailart is mijn dada: een nudekleurige basis die dicht bij mijn eigen nagelkleur ligt in combinatie met kleine accentjes, zoals lijntekeningen, geometrische vormen of stipjes.”

Prijskaartje

Het leuke is dat iedereen ermee kan experimenteren. Lauranne: “Het is een mythe dat je hier lange nagels voor nodig hebt. Alles kan, op voorwaarde dat de nagels gezond zijn. Bij nagelbijters focus ik eerst op het herstel, pas na een paar sessies kunnen we spelen met kleur of patronen.”

Aan zulke bijzondere nailart hangt natuurlijk een prijskaartje en dat kan oplopen. “Zeker in grote steden. In dorpen liggen de prijzen vaak wat lager”, knikt Lauranne. “Voor een kleurtje vraag ik 40 euro, voor BIAB 60 euro. Bij alle twee zit dan wel een Russian manicure inbegrepen. Bij klanten die excentrieke uitwerkingen vragen, kan de rekening nog verder oplopen. Want hoe zotter, hoe meer werk de nagelartiest heeft.”

