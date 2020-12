Naar het werk of de natuur in? Dat kan met dezelfde tas. Herontdek de oldschool rugzak

Mode voor honden zit in de lift, maar is je huisdier wel blij met zo’n jas of kersttrui? Dierendok­ter Joshua Dutré licht toe

25 november Kledij voor honden is altijd al een ding geweest. Maar waar we het vroeger vooral associeerden met de typische Nero’kes – je weet wel, het keffertje van Carmen uit F.C. De Kampioenen – is het nu helemaal hip. Grote modemerken springen massaal op de kar van petcore, met donsjassen en zachte truien voor onze favoriete huisdieren. Schattig, al maakt dierendokter Joshua Dutré een kanttekening. “Kies liever voor een feestelijk halsband, dat is minder irritant.”