Na plussize vrouwen zijn ‘inbetweenies’ bezig aan een opmars op Instagram en TikTok

In de modewereld is een heuse plussize-beweging aan de gang. Op de catwalk en reclameborden zie je steeds meer volle modellen in plaats van enkel vrouwen met maatje zero. Maar wat met dames met een maat ertussen? Zij lijken een beetje vergeten te worden. Tot nu, althans. Op sociale media zijn er steeds meer mensen die hun midsize lijf omarmen. “Als het om inclusie gaat, kan je de middelste maten niet gewoon weglaten.”

Body positivity is al enkele jaren een dingetje. Het doel daarbij is het schrappen van onrealistische (lees: jonge, dunne en witte) schoonheidsidealen, en je lichaam in al zijn facetten te omarmen. Een heleboel plussize vrouwen geven daarbij het goede voorbeeld. Maar tussen ultraslank en maatje 46 zit nog een heel spectrum, dat nu steeds meer van zich laat horen.

Vergeten groep

Het gaat om inbetweenies, of vrouwen met een maat die ergens tussen 38 en 46 valt. En als je weet dat de gemiddelde vrouw in België maat 42 heeft, kan je ervan uitgaan dat ze een grote groep vormen. De Nederlandse stylist en mode-expert Edith Domen bedacht enkele jaren geleden de term. “Ik ben altijd al inbetweenie geweest”, schrijft ze op haar blog. “Ik spreek van inbetweenies, omdat we niet dun zijn maar ook niet dik. Ik wil deze gemiddelde maat vrouw in de spotlights zetten.” Waarom precies? Domen: “Dit is de vergeten groep. In de mode-industrie schenken ze er niet veel aandacht aan. Het zijn de reguliere maten of de plussizes, die starten bij 44. De meeste plussize kleding is te wijd en te groot voor de gemiddelde maat vrouw. En de reguliere maten zijn meestal te klein.”

Domen is niet alleen. Steeds meer influencers tonen trots hun midsize lichaam. De Britse Anushka Moore is er één van. Ze richtte ‘MidSize Collective’ op, een Instagramaccount waarop ze foto’s verzamelt van vollere vrouwen in leuke outfits. Wat begon als een kleinschalig initiatief groeide intussen uit tot een populaire community met meer dan 42.000 volgers, waar druk gediscussieerd wordt over gewicht en kledingmaten.

Ook het Texaanse model Ali Tate uit haar frustraties op sociale media. “Modellen met een lichaamsbouw zoals het mijne hebben het moeilijk. Bij een job krijgen we vaak hetzelfde te horen: of we moeten afvallen of gewicht bijkomen. Het zijn altijd de extremen die je ziet in de mode. Ik heb geen maatje XS, maar ik herken me ook niet in de lichaamsvorm van plussize vrouwen. Als het om inclusie gaat, kan je de middelste maten niet zomaar weglaten. We moeten het hele spectrum van mensen tonen.”

Ongepolijst

Niet alleen Instagram maar ook TikTok speelt een belangrijke rol in de opmars van midsize. Dat zegt zelfs Vogue. De modebijbel beschrijft in een artikel dat TikTok niet zozeer draait rond perfecte beelden, wel rond diversiteit en ongepolijstheid, waardoor iedereen zich welkom voelt op dit platform.

Een voorbeeld is het toenemende gebruik van de hashtag #midsize: die staat bij meer dan 220 miljoen TikTok-video's. Sommige gebruikers vertellen welke modemerken goede midsize collecties verkopen, anderen focussen zich meer op inspiratie voor outfits. De 31-jarige Britse Emily Lucy Rajch heeft op die manier al maar liefst 317.500 volgers verzameld. Ze is een stylist met een eigen kledinglijn die outfits samenstelt voor ‘girls with bums & tums’, zoals ze het zelf omschrijft.

Hand in hand

Dat er naast de beweging van plussize dus een gemeenschap ontstaat rond inbetweenies, kunnen we alleen maar toejuichen. Belangrijk is dat deze twee hand in hand gaan, om inclusiviteit verder te promoten. Dat zegt ook stylist Dohmen in Linda. “Ik heb met veel grote modellen en modehuizen gewerkt en zag deze ontwikkeling al jaren aankomen. Het aanbod van verschillende maten in collecties wordt steeds groter.” Haar conclusie: we zijn de goede richting aan het uitgaan. “Ik verwacht dat we in de toekomst zelfs geen aparte plus size-kledinglijnen meer hebben.”

