Na de slanket, de snuggie en de onesie: dit jaar voelt de ‘oodie’ als een knuffel in de donkere coronawinter

In de herfst en winter zijn we helemaal gek op loungewear. Hoe comfortabeler en gezelliger, hoe liever. Met elk jaar weer een gek item dat de kroon spant als ultieme ‘comfortwear’. Na de heerschappij van de onesie, de slanket en de snuggie, komt deze winter aan de macht: de oodie.

De ‘oodie’ – het woord alleen al voelt als een knuffel – bevindt zich ergens in het midden tussen een dekentje en een hoodie. Letterlijk. Het bestaat meestal uit een of twee lagen dikke fleece en heeft ook mouwen en een kap. Een giga oversized en extreem zachte hoodie dus, zo kan je het wel beschrijven.

Slanket, snuggie, onesie

De oodie past in het rijtje van gekke ‘comfortwear’ die we de voorbije jaren voorbij zagen komen. Ken je de ‘slanket’ nog? Al sinds 2006 is de plaid met mouwen geliefd in menig huishouden. Zelfs tien jaar later was het nog hip, getuige dit stuk van magazine Cosmopolitan getiteld ‘8 chique manieren om een slanket te dragen’.

De ‘snuggie’ kwam een tikkel later op de markt en was in essentie hetzelfde product, en de onesie kennen we allemaal. De zachte pyjama-jumpsuit veroverde onze harten vanaf 2010 en liet volwassenen zonder schaamte gekleed gaan als een baby. De leukste hype? Misschien wel de plaid in de vorm van een zeemeerminstaart. Die hield in 2016 voeten aller lande warm.

Nood aan een knuffel

Maar de oodie stoot ze dit jaar allemaal van de troon. Kenners geloven dat de geniale mix van draagbare hoodie plus gezellige plaid daar voor iets tussen zit, zeker nu dit jaar thuis leven en thuiswerken zo centraal staat. Online zoekopdrachten naar ‘oodie’ stegen de voorbije weken met zo’n 220 procent, volgens Digitaloft.co.uk, en bij het Australische bedrijf ‘The Oodie’, de bedenkers van het item, loopt de levertijd al op tot eind december.

“We moeten anno 2020 niet meer kiezen tussen comfort en cool, want comfort ís cool”, zegt de Britse retailanalist Tara Drury aan the Guardian. “Ik denk dat meer en meer mensen op zoek zijn naar het gevoel van een stevige knuffel”, gelooft Karen Lorio Adelson van het New Yorkse productmagazine The Strategist. “We dragen nu het liefst kleren die ons geruststellen”, zegt gedragspsycholoog Carolyn Mair. “In zachte kleren voelen we ons fysiek en mentaal veilig.”

Volledig scherm De family pack en 3 afzonderlijke oodies van The Oodie. © rv

Yes, please

Klinkt als iets dat je komende winter kan gebruiken? De originele ‘oodie’ koop je bij The Oodie, ook in een family pack of twin pack, en altijd met een speels printje (avocado’s! panda's!). Voor eentje betaal je zo’n 84 pond of 93 euro. Goedkopere opties spotten we onder andere op Etsy (26 euro), Bol.com (50 euro) en Dreamland (15 euro, voor kinderen).

Volledig scherm Links: Etsy. Midden: bol.com. Rechts: Dreamland. © rv