Na de foto van Macron, 2 experts over de zin van borsthaar. “De pornosnor was ook een teken van viriliteit en mannelijkheid”

Midden in de presidentsverkiezingen in Frankrijk stuurt president Emmanuel Macron een opvallend campagnebeeld de wereld in: hij zit relaxt in een zetel, zijn hemd is losjes opengeknoopt. Zijn borstkas gaat echter met alle aandacht lopen, dankzij de weelderige bos borsthaar. Modesocioloog Aurélie Van de Peer en moderedacteur David Devriendt fileren het beeld. “Het past perfect binnen de bodypositivity-beweging.”

En of het ‘behind the scenes’-campagnebeeld een slimme zet is van Frans president Emmanuel Macron. Alle reclame telt: de ogenschijnlijk onschuldige foto gaat internationaal over de tongen. Want waarom kiest hij ervoor om zijn hemd los te knopen, en zijn borsthaar zo expliciet in the spotlights te plaatsen? En kondigt dit beeld ook de heropleving van borsthaar als modestatement aan?

Wij vroegen op Instagram wat onze lezers vinden van een behaarde borst, en 70 procent van de 465 stemmers gaf aan dat ze dat niét aantrekkelijk vinden. Het verrast modesocioloog Aurélie Van de Peer niet. “Lichaamsbeharing bij mannen is veel modegevoeliger dan bij vrouwen”, zegt ze. “Terwijl het bij vrouwen al decennialang eerder als iets vies en ongepast wordt beschouwd, is mannelijke lichaamsbeharing — denk maar aan een snor, borsthaar of baardhaar — een uitdrukking van de tijdgeest.”

Vorm van zelfexpressie

“Haarverwijdering is iets van alle tijden”, vervolgt moderedacteur David Devriendt. “Egyptenaren schoren zich met scherpe zeeschelpen, ook Grieken en Romeinen verkozen een gladgeschoren borstkas. Begin twintigste eeuw kleedde vrijwel elke man zich in kostuum, waardoor je zelden borsthaar zag. Tot in de jaren 1930 moest je in Amerika als man zelfs je borst bedekken als je naar het strand ging.”

Quote Hippies lieten hun haren groeien, hun baard en borsthaar staan: het waren de jaren van de vrijheid. Moderedacteur David Devriendt

Het grote kantelpunt voor borsthaar kwam er pas in de jaren zestig, de hippieperiode. “Mensen braken uit hokjes, streefden naar gelijkheid en protesteerden tegen het kapitalisme en de oorlog die er gevoerd werd”, zegt David. “In die tegencultuur kleedden mannen zich meer androgyn. Denk aan florale prints, kaftans en flared jeans. De hemden werden minder hoog dichtgeknoopt en mannen toonden vaker hun borst: hun lichaamshaar werd zo een vorm van zelfexpressie. Ze lieten hun haren groeien, hun baard en borsthaar staan: het waren de jaren van de vrijheid.”

De borstkas van Burt Reynolds

In de jaren zeventig werd borsthaar immens populair. “Iconische acteurs als Burt Reynolds, Sean Connery en Tom Selleck toonden fier hun behaarde borstkas: het was een teken van viriliteit en mannelijkheid. Of denk maar aan de pornosterren van toen, met hun gigantische snorren.”

Anderzijds was toen glamrock populair, ook wel de glorieperiode van David Bowie en Mick Jagger. “Zij kozen voor een meer androgyne, gladgeschoren look. En in de jaren tachtig kwam de atletische man op, sportief en bewust bezig met voeding. Het Wallstreet-ideaal, zeg maar: de succesvolle businessman die na een lange werkdag nog even de fitness induikt.”

Borsthaar-positivity

De gladgeschoren lijn werd doorgetrokken bij de metroseksueel, het mannelijke ideaal van de jaren negentig, vertelt David. Het beroemdste voorbeeld van de metroman is David Beckham. “Maar in de nillies zien we voor het eerst weer een keerpunt: in New York groeit dan het aantal hipsters — mannen die hun baarden én borsthaar laten staan. Een klein decennium later waait de trend ook over naar onze contreien.”

Quote Anno nu wordt lichaamsbe­ha­ring als borsthaar meer neutraal benaderd. Wil je het laten staan? Prima. Scheer je het liever? Ook goed. Moderedacteur David Devriendt

Zoals er trends zijn, zijn er natuurlijk ook steevast uitzonderingen, benadrukt David. “Hoewel lichaamsbeharing niet altijd als verzorgd werd aangezien, waren er door de jaren heen ook verschillende mannen die het gebruikten om hun mannelijkheid de verf te zetten.” Anno nu wordt lichaamsbeharing als borsthaar meer neutraal benaderd, weet hij. “Dat past perfect binnen de bodypositivity-beweging. Wil je het laten staan? Prima. Scheer je het liever? Ook goed. Je merkt dat borsthaar opnieuw echt een vorm van zelfexpressie is. Zanger Sam Smith, non-binair persoon, toont bijvoorbeeld heel graag hun borsthaar.”

Een relaxte president

Rijst natuurlijk de vraag: welke boodschap wil Emmanuel Macron met die weelderige bos op zijn torso de wereld insturen? “Mode lezen als een taal is zeer ingewikkeld”, zegt Aurélie Van de Peer. “Niet in het minst omdat mode erg cultuurgebonden is: wat wij in onze seculiere westerse samenleving als dusdanig interpreteren, kan aan de andere kant van de wereld helemaal anders overkomen.”

“Ik, mezelf bewust van mijn sociologische achtergrond, zie dit beeld als een uiting van een zekere relaxtheid. Macron zit wat onderuitgezakt, hij leunt ontspannen met een arm op de zetel, zijn hemd is losjes opengeknoopt. Alsof hij wil zeggen: ‘Ik voel me comfortabel bij hoe ik eruit zie, en vind niet dat ik moeite moet doen om mijn borsthaar te trimmen. Ik heb betere, belangrijkere dingen te doen dan dat’.”

Quote Macron weigert zijn lichaam te discipline­ren. Met andere woorden: hij weigert iets weg te halen dat er van nature is. Modesocioloog Aurélie Van de Peer.

Het gaat erom dat hij weigert om zijn lichaam te disciplineren, zegt de modesocioloog. “Met andere woorden: hij weigert iets weg te halen dat er van nature is.”

Moderedacteur David Devriendt vermoedt ook dat eerder die drijfveer aan de basis ligt van de foto, en niet de drang om zijn mannelijkheid in de verf te zetten. “Dat de foto zo veelbesproken is, wil toch zeggen dat er nog heel wat controverse hangt rond borsthaar. Je kan je afvragen of we ook zoveel aandacht aan de foto zouden besteed hebben als hij een gladgeschoren borstkas had. Ik kan er niet de vinger op leggen wat Emmanuel Macron precies wil zeggen met dit beeld, al denk ik dat we het niet ver moeten zoeken. Het is een minder stijf beeld dan we gewend zijn, waarmee hij vermoedelijk wil tonen dat hij een man van het volk is. Hij laat een puurdere versie van zichzelf zien, en geeft aan dat hij zich goed in zijn vel voelt, gewoon zoals hij is.”

