Mulberry en Alexa Chung creëren stijlvolle handtassencollectie in seventies-stijl

2021 een feestjaar voor Mulberry noemen is nogal zachtjes uitgedrukt. Het Britse handtassenlabel viert dit jaar haar vijftigste verjaardag en pakte in het kader daarvan de afgelopen maanden uit met enkele opmerkelijke lanceringen en samenwerkingen.

In februari kwam Mulberry met een miniversie van enkele van hun signature bags op de proppen. Wat later lanceerden ze hun ‘Made To Last’-manifest, waarmee het label het voornemen om duurzamer te zijn in de praktijk omzette. In juni kondigde Mulberry de samenwerking aan met ontwerper Priya Ahluwalia, een ronkende naam in de modewereld. En nu sloeg Mulberry de handen in elkaar met Alexa Chung - influencer avant la lettre, modejournalist, ontwerper en presentatrice. Samen lanceren ze een capsulecollectie handtassen, geheel in seventies-stijl.

Hoewel Alexa intussen zelf een fashionlabel heeft, noemt ze de recente samenwerking een “geweldige, zeldzame kans”. “Ik had nooit gedacht dat ik uitgenodigd zou worden om mijn eigen Mulberry handtas te ontwerpen. Het is een droom die uitkomt.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De Alexa, Little Guy en Big Guy. © Mulberry x Alexa Chung

Een toekomstige klassieker

Tot de seventies-collectie behoort een oude bekende: de Alexa, in mini-, medium en maxiformaat. Want Alexa Chung en Mulberry, they go way back. Mulberry bracht in 2010 de Alexa uit, een handtas die werd vernoemd naar de Britse en al snel een it-bag werd. Vorig jaar, precies tien jaar later, lanceerde het luxemerk de handtas opnieuw. In een duurzamer jasje, weliswaar.

Mulberry en Alexa Chung creëerden nu de Big Guy, een ruime schoudertas, en de Little Guy, een nette clutch. “Ik wilde iets creëren dat niet alleen mijn persoonlijkheid reflecteert, maar ook perfect in de garderobe van iemand anders kan passen”, vertelde Alexa aan het modetijdschrift GLAMOUR. “De tassen zijn strak en gestroomlijnd, toekomstige klassiekers.”

Seventies-denim

De handtassen zijn verkrijgbaar in klassiek zwart, chocoladebruin, appelgroen en blauw dat doet denken aan denim uit de jaren zeventig. Qua afwerking kan je kiezen uit glanzend lakleder met krokodillenleer-effect, fluweel of suède. De tassen zijn gemaakt van leer van milieuvriendelijke leerlooierijen en worden gemaakt in koolstofneutrale fabrieken in Somerset.

Voor de Little Guy tel je minstens 950 euro neer, voor Big Guy starten de prijzen vanaf 1.295 euro. De mini-Alexa heb je vanaf 1.125 euro. De gewone Alexa kost je 1650 euro en voor het maxiformaat moet je nog honderd euro meer neertellen. Je vindt de capsule collectie op de website van Mulberry.

