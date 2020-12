Move over millennial pink, felroze is de kleur die in 2021 onze kleerkasten zal domineren. Moderedacteur legt uit hoe dat komt

De modegoden hebben beslist: de kleur die volgend jaar overal zal zijn is hot pink, of felroze, een tint die we niet meer gezien hebben sinds de laatste keer dat we de film ‘Mean Girls’ keken. Moderedacteur David Devriendt legt uit waar deze comeback vandaan komt. “Roze staat voor optimisme, onschuld, vrolijkheid, allemaal dingen die je tijdens crisissen tekortkomt.” Wees iedereen voor, en voeg met deze shopping een vleugje (trend)kleur toe aan je garderobe.

Na maandenlang te hebben gelounged in basic kledingstukken in neutrale tonen als grijs, wit en beige, is het tijd voor wat nieuws. Bye bye sombere kleuren, de trend van 2021 wordt roze. En we hebben het niet over millennial pink, want die kleur heeft zijn momentje wel gehad. Hot pink zal komend jaar niet weg te denken zijn uit ons kleurenpalet.

Roze compenseert crisissen

Van accessoires tot de verpakkingen van verzorgingsproducten en make-up, het valt niet te ontkennen dat millennial pink, een zachtroze tint, de afgelopen jaren overal was. “De millennial pink-hype was meer dan een hype, het was een echte beweging. De naam zegt het zelf: vooral bij millennials werkte de kleur goed. Die trend gaat nog niet helemaal weggaan, maar we zien wel stilaan andere varianten van roze op de catwalks verschijnen, zoals hot pink. Felroze is een kleur die het altijd goed doet in tijden van chaos. Het staat voor optimisme, onschuld en vrolijkheid, allemaal dingen die je tijdens crisissen tekortkomt. Modeontwerpers proberen dat met hun collecties te compenseren", vertelt Devriendt.

Roze remedie

Naast het feit dat roze optimisme uitstraalt, blijkt het ook een psychologisch effect op ons te hebben. “Verschillende studies toonden al aan dat de kleur heel goed zou werken in gevangenissen of bij psychiatrische patiënten die opgesloten zitten, omdat roze een kalmerend effect heeft op mensen. Nu we allemaal hebben vastgezeten in de lockdown, is het verschijnen van een nieuwe roze tint in de modecollecties logisch. Roze is een kleur die frustraties tempert. Dries Van Noten gebruikt de kleur vaak en vertelde in een interview dat hij een collectie wilde maken die optimisme uitstraalt in tijden van corona. Geen deprimerende kleuren meer, maar dromen over de toekomst.”

“Hoewel millennial pink nog niet volledig zal verdwijnen, ligt de nadruk in 2021 toch meer op felroze en lila. We zagen de kleur onder andere een comeback maken bij Dolce & Gabbana, Balenciaga en Christian Wijnants, die een prachtige jurk in felroze ontwierp. Hij combineert de kleur vaak met blauwtinten. Een goede tip trouwens als je niet goed weet welke kleuren bij hot pink gaan.“

Millennial pink, hot pink, burned coral

“De roze tinten die we nu vooral zien, bevatten grijze ondertonen. Grijs is dan ook de kleur van het jaar volgens Pantone, omdat we zoveel joggingbroeken droegen tijdens de lockdown. In de komende jaren zal grijs in de mode blijven en zal het vaak gecombineerd worden met felle kleuren, zoals hot pink of geel. Kleuren die volgend jaar ook heel trendy zullen worden, zijn oranje en pistachegroen”, aldus Devriendt.

“Maar", voegt hij toe, “in vergelijking met de tinten roze die we al kennen, voorspelt men nu al dat de kleur in de toekomst veel warmer zal worden. Vanaf 2022 wordt voorspeld dat we, na milennial pink en hot pink, die grijze ondertonen bevatten, zullen evolueren naar gebrand koraalroze met warme ondertonen. Pantone noemt die kleur, die ergens tussen roze en rood in zit, burned coral.“

