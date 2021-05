Moschino brengt speelse capsulecollectie uit ter ere van de personages van Sesame Street

Modeontwerper Jeremy Scott maakte deel uit van de ravescene in de jaren negentig. Hij herinnert zich levendig hoe speels mensen destijds gekleed gingen en hoe de kleurrijke personages van Sesame Street regelmatig te zien waren op die kledingstukken. “Al sinds mijn twintigste roept die manier van kleden bij mij nostalgische gevoelens op”, vertelt hij aan Elle. Vijfentwintig jaar later doet de Amerikaan eindelijk iets met die emoties, want hij kondigde een samenwerking aan tussen Moschino en het kinderprogramma.

In bovenstaande video krijgen we alvast een voorproefje van wat we allemaal in de collectie zullen kunnen zien. Ons oog valt meteen op de handtas in de vorm van een T-shirt dat bedrukt is met personages van Sesame Street. Het is niet de eerste keer dat Moschino met zulke grappige creaties komt. Eerder verkocht het merk al een tas in de vorm van een pillenpotje, een stokbrood en een aansteker. De collectie zal bestaan uit 28 stukken en is verkrijgbaar vanaf juni.