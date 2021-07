Morgen is het de laatste dag van de solden: deze toppers zitten in het winkelmandje van de NINA-redactie

De keuze van Marie

“Mijn kast puilt uit van schattige, kleine avondtasjes. Maar laten we eerlijk zijn: in de praktijk gebruik ik die slechts een keer tot drie per maand. Tassen van een handiger formaat waar alles in past (denk: laptop, sportkledij, waterfles en lunch of eventueel zelfs boodschappen) heb ik nauwelijks, waardoor ik vaak met een saaie totebag de deur uit moet. De solden zijn dus hét moment bij uitstek om nog een leuk model van groter formaat op de kop te tikken.”

“Ook op mijn wishlist: deze tijdloze broek met klassiek model. Je kan ’m zowel in de zomer als winter dragen én hij valt makkelijk te combineren. Aangezien het stuk van een kwaliteitsvol merk is, zal ik er sowieso lange tijd plezier aan hebben. Nu ik hem aan de helft van de prijs op de kop kan tikken, ga ik er waarschijnlijk voor moeten zwichten.”

De keuze van redactrice Liesbeth

“Als ik shop, doe ik dat het liefst bij Belgische merken. Bij Lords & Lilies, bijvoorbeeld, waar ik mijn oog heb laten vallen op een kimono. Stijlvol en elegant, maar tegelijk even comfortabel als een zachte kamerjas. What’s not to like? Een degelijke must have waar ik nog jaren plezier van ga hebben. Hetzelfde geldt voor de beige broek van Bellerose. Omdat ik wat kleiner ben van gestalte kies ik graag voor cropped broeken. Door de vintage snit ziet deze jeans er net iets specialer uit.”

“De solden zijn ook de periode om eens te snuisteren bij designermerken. De jurk van Dries Van Noten neemt sowieso een stevige hap uit mijn budget, maar kostte oorspronkelijk meer dan 2.000 euro. Hallo, kroket! Een gouden vangst, want het is een jurk die ik nog jàren ga kunnen dragen op tuinfeestjes en huwelijken.”

“Qua deco kan ik niet weerstaan aan keramiek. Altijd leuk om mijn servies uit te breiden met nieuwe vangsten. De set van kommetjes van Serax geven me spontaan zin om een tapasavond te organiseren bij me thuis.”

De keuze van redactrice Nathalie

“Samen met de rest van België blijf ik ongeduldig wachten tot het ein-de-lijk zomer wordt, zodat ik terrasjes kan gaan doen ... en een excuus heb om dit kleedje in mijn winkelmandje te slepen. Komaan, zon!”

“Daarnaast kook ik graag. Maar ik slaag er nooit in om ook maar twee groentestukjes in een gelijkaardig formaat te snijden. Gelukkig heb ik daar nu ‘personeel’ voor: deze foodprocessor, die met een druk op de knop het werk voor mij doet. Bonuspunt: uientraanogen zijn voorgoed verleden tijd.”

De keuze van redactrice Fleur

“Ik vul mijn kleerkast tijdens de soldenmaand graag aan met vrolijke zomerprints, maar houd ook mijn ogen open voor stijlvolle klassiekers die je het hele jaar door kan dragen. Op deze lange jurk met V-hals en ceintuur van Massimo Dutti was ik meteen verliefd. Dat de prijs gezakt is van 99,95 euro naar 39,95 euro, deed mijn hart helemaal sneller slaan. 60 euro gewonnen (het is maar hoe je het bekijkt, toch?). In de (na)zomer kom je met de donkergroene jurk en sandaaltje elegant voor de dag op een tuinfeest, in putje winter kan ik ’m dan weer combineren met stoere laarzen en een lange mantel.”

“Na vijftien jaar is de skinny jeans op sterven na dood, meldden we onlangs. Maar ik heb al langer afscheid genomen van de oncomfortabel strakke spijkerbroek. Ik verkies sinds enkele jaren modellen met wijde pijpen, liefst high-waste. Deze broek van het Belgische merk Her. heeft alles waar ik dol op ben: een zachte tint, hoge taille mét riem, soepel stofje en steekzakken.”

“Last but not least spotte ik ook een voorwerp dat mijn passie voor pastel en voorkeur voor retro combineert: de schattige ijzeren gieter van Sissy Boy. De plant mom in mij heeft nu nog meer zin om mijn monstera’s, aloë vera’s en calathea’s alle liefde te geven.”

