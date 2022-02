Mond vol tandjuwelen: “Tooth gems zijn hip, ondanks mondmaskers.” Tandarts waarschuwt voor valkuilen

Wie regelmatig een kijkje neemt op Instagram of TikTok viel het waarschijnlijk al wel op: tooth gems zijn cool. De hashtag werd al meer dan 163 miljoen keer bekeken op TikTok. We mogen dus gerust spreken van een hype, vooral bij het trendgevoelige Gen Z. En da’s niet zo gek: tooth gems passen volledig binnen de Y2K-revival die momenteel gaande is, en waar de jongste generatie volop mode-inspiratie uit put. Nieuw zijn tandjuwelen dan ook niet, we zagen ze voor het eerst verschijnen rond de eeuwwisseling.

Opleiding in Parijs

Grote sterren zoals Rihanna, Travis Scott, Kourtney Kardashian en Drake zijn alvast fan, en enkele jaren geleden werden Hailey Bieber en Katy Perry er ook al mee gespot. Maar nu breekt de trend dus ook bij ons helemaal door. “Ondanks de mondmaskers, zijn tooth gems echt booming nu", aldus student Kamillia Sain (25). Zij begon vorige zomer tandjuwelen te zetten nadat ze daar in Parijs een opleiding voor volgde. Ze biedt haar diensten aan via haar Instagrampagina: bluetoothgem. “Op het moment dat ik begon waren er slechts twee anderen die het deden in België. Nu zie je dat de trend steeds groter wordt, en dat er steeds meer mensen mee op de trein springen.”

Kamillia had het idee voor deze business al zo’n drie jaar geleden, maar ze wachtte eerst voorzichtig af. “Hier in België lopen wij altijd een beetje achter met trends", vertelt ze. “Maar dat is niet slecht, zeker niet als je een ondernemer bent. Zo kan je zien hoe de trend evolueert, en of het succes heeft in onze buurlanden.” En succes heeft het zeker, niet alleen in andere landen, ook bij ons. “Ik ben wekelijks volgeboekt.”

Sceptische mama’s

Het grootste deel van Kamillia’s klanten maakt deel uit van Gen Z. “Vooral achttien- tot vijfentwintig-jarige vrouwen komen langs. Sinds ik ook gouden tandjuwelen aanbied, heb ik meer mannelijke klanten dan voorheen, maar zo’n negentig procent van mijn klanten blijft vrouwelijk.”

Toch is het niet alleen Gen Z die geïnteresseerd is in tandjuwelen. “Ik krijg ook steeds meer klanten van rond de dertig jaar oud die een tandjuweel willen. Het gebeurt regelmatig dat een sceptische mama met haar dochter meekomt naar de afspraak. Als ze dan zien dat het professioneel en hygiënisch gebeurt, wandelen uiteindelijk de dochter én moeder buiten met een tandjuweel.”

Swarovski-steentjes

Ook tandarts Laurence Amand merkt de trend op in haar praktijk. “Hoewel ik er veel vraag naar krijg, sta ik niet te springen om het te plaatsen. Ik heb er eens een of twee geplaatst bij iemand die er echt op stond. De papa drong aan dat ik het zou doen omdat zijn dochter anders elders zou gaan, en hij wilde liever dat het professioneel gebeurde: met goed tandheelkundig cement en Swarovski-steentjes.”

“Als tandarts proberen wij alles wat kan verhinderen dat de tand goed gepoetst wordt, te voorkomen”, vervolgt Amand, “de combinatie van slechte mondhygiëne, te veel frisdrank en een mondjuweel kan catastrofaal zijn en leiden tot een verkleuring of demineralisatie van het glazuur. Indien je een goede mondhygiëne en geen gaatjes hebt, kan zo’n mondjuweel in principe wel. Plaats je het op een tand of mond die in verval is, dan krijg je alleen maar miserie.”

Quote Belangrijk voor het plaatsen van tandjuwe­len is dat de tand echt volledig proper is. Om daar zeker van te zijn, ga je best langs bij een tandarts. Tandarts Laurence Amand

Amand raadt aan om tandjuwelen van goedkope kwaliteit te vermijden. “Die randen gaan op termijn verbrokkelen, waardoor er voedsel en tandplak achter kan komen. Dan ben je goed op weg naar een demineralisatie van je glazuur, iets wat je absoluut wilt voorkomen.”

Amand geeft enkele tips mee voor wie koste wat kost zo'n mondversiering wil. “Belangrijk voor het plaatsen van tandjuwelen is dat de tand echt volledig proper is. Om daar zeker van te zijn, ga je best langs bij een tandarts. En hou zo’n juweel nooit langer dan twee maanden in.”

De prijzen van Blue Tooth Gem liggen tussen de dertig en negentig euro. Meer info hier.

