Moe zijn is modieus: je wallen mogen gezien worden

Goed nieuws voor de strijders onder ons die functioneren na slechts enkele uurtjes nachtrust: zij hoeven voortaan hun wallen niet meer te verstoppen. Een uitgeputte look is helemaal hip momenteel, en dat hebben we onder meer te danken aan Netflix-serie ‘Squid Game’. Op TikTok nemen ze die trend héél serieus: op het platform circuleren filmpjes van Gen Z’ers die wallen bijtekenen in plaats van ze weg te werken.

Sinds het grote succes van de Netflix-serie ‘Squid Game’ werd HoYeon Jung gebombarbeerd tot nieuwste it-girl. Fans zijn wég van haar personage, en die adoratie gaat zo ver dat men nu zelfs de wallen waarmee ze te zien is in de serie probeert na te bootsen.

Maar eerlijk: ook in het dagelijkse leven doet de Zuid-Koreaanse actrice en model niet al te veel moeite om haar ‘eye bags’ de mond te snoeren.

‘The bags under my eyes are Chanel’

Nieuw is het fenomeen echter niet. Op de catwalks tijdens de modeweken zagen we hier en daar al wat wallen die bewust kwamen piepen. De ‘trend’, als we het zo mogen noemen, vond zijn oorsprong op TikTok, toen Sara Carstens begin dit jaar viraal ging met een video waarin ze wallen onder haar ogen schminkte - al was dat op een verder vlekkeloos opgemaakt gezicht.

In een vervolgvideo toont ze dan ook haar echte wallen. “Mijn wallen waren altijd een grote onzekerheid”, vertelt ze. “Maar de laatste tijd begin ik ze mooi te vinden. Of jouw wallen nu erger of dikker zijn, rood of paars zijn of een heleboel rimpels hebben, ze zijn mooi! En ze zouden genormaliseerd moeten worden.”

Beautyredactrice Sophie: “We proberen al jaar en dag onze wallen weg te werken, terwijl ze nu inderdaad steeds meer in de kijker worden gezet. Op TikTok vind je tal van video’s en ook op de catwalks is de ‘beautiful tired look' al langer een ding.”

Of we de trend in het dagelijkse leven veel zullen zien? “Daar ben ik niet van overtuigd. De eerste ‘gewone' persoon die hun wallen bewust gaat accentueren, moet ik nog tegenkomen. Wél vind ik het goed dat wallen op deze manier genormaliseerd worden, waardoor je best wel eens je concealer een dagje kan skippen als je daar zin in hebt.”

