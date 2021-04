Modewinkel Asos toont model met hoorapparaat en krijgt bakken lof

Webwinkel Asos trekt al langer de kaart van diversiteit en inclusiviteit. De online shop werkt bijvoorbeeld samen met modellen in alle maten en vormen, én maakte eerder de beslissing om foto’s niet te retoucheren. Het motto: what you see is what you get. Nu staat Asos opnieuw in de kijker: het merk toont op de site een vrouw met een soort van hoorapparaat.

Het gaat om Natasha Ghouri. De Britse is doof geboren en heeft een cochleair implantaat (CI), een klein medisch apparaatje dat ervoor zorgt dat ze toch geluiden kan horen. Op de foto’s is te zien hoe ze paarse hangers en oorbellen in de vorm van een paddenstoel draagt. Het prijskaartje voor die juwelen? Zo’n 6,5 euro.

(Lees verder onder de foto.)

Asos heeft in ieder geval indruk gemaakt met deze samenwerking. Vooral op Twitter duiken er heel wat positieve reacties op. “Hier moet ik bijna van wenen”, tweette een zekere Asia Smith. “Het is zo fijn om eindelijk te zien dat mensen zoals ik gerepresenteerd worden.” Veel mensen zijn het met Smith eens, want haar bericht heeft intussen al meer dan 32.000 likes en 1.000 retweets. Ook Samina Sheikh is enthousiast: “Dit is fantastisch om te zien ... Mijn dochter is ook doof sinds haar geboorte en heeft eveneens een CI. Heel inspirerend, Asos.” En Georgia schrijft: “Dit komt hard binnen bij mij. We hebben meer modellen nodig als Natasha Ghouri! Slechthorend zijn is niet iets dat we moeten verstoppen.”

Kortom, het is een stap in de goeie richting voor meer diversiteit en échte vrouwen in campagnes. Al is er nog veel werk aan de winkel, zegt ook Richard Kramer, baas bij Sense, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor mensen met een beperking. “We moeten nog een lange weg afleggen, al is het geweldig om te zien dat merken inclusie omarmen.”

