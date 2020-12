Modeontwerper Alexander Wang beschuldigd van seksuele intimidatie door verschillende modellen: “Hij is een seksueel roofdier”

Alexander Wang (37), de bekende Amerikaanse modeontwerper en voormalig creatief directeur van Balenciaga, ligt onder vuur. Meerdere modellen komen met getuigenissen over hoe de ontwerper hen de voorbije jaren seksueel intimideerde of drogeerde. De gerenommeerde modeblog Diet Prada verzamelde een aantal van die beschuldigingen in een vernietigende Instagrampost.

Celebrities als Rihanna, Gwyneth Paltrow en Megan Fox zijn grote fans van hem. En op Facebook heeft hij meer dan een miljoen vrienden. De New Yorkse ontwerper Alexander Wang (37) – kind van Taiwanese immigranten – is een geliefd lid van het modewereldje. Eerder was hij creatief directeur van modehuis Balenciaga en hij sloeg ook de handen ineen met merken als Adidas, Uniqlo en H&M. Hij staat gekend als een rebel: zijn opleiding bij heilige modeschool Parsons maakte hij niet af en wanneer hij niet aan het ontwerpen is, organiseert hij legendarische en buitensporige feestjes in New York.

Maar het feestbeest dreigt nu van zijn voetstuk te vallen. Het begon met de getuigenis van Owen Mooney, een mannelijk model dat op TikTok in een aantal filmpjes vertelt hoe Wang hem in 2017 in een club lastigviel met ongewenste aanrakingen. ‘Shit Model Management’, een Instagramaccount dat schandalen uit de modellenwereld verzamelt, deelde zijn getuigenis. En daarop volgde een stroom van nieuwe berichten met nieuwe verhalen over Wang.

Modellen en insiders uit de mode-industrie delen nu allerlei ontluisterende verhalen. Over hoe Alexander Wang hen onbewust drogeerde door de drug MDMA in hun water te doen, tot op het punt dat ze een black-out hadden. Over hoe ze daarna ’s ochtends uitgekleed in Wangs bed ontwaakten. Over hoe hij ongewenst de genitaliën van een trans persoon ontblootte. Ook de Amerikaanse rapster Azealia Banks, een van Wangs muses, deelde anonieme verhalen die ze al in 2019 op Instagram had ontvangen. “Hij is een seksueel roofdier dat aast op jonge modellen”, zegt Mooney.

De verhalen komen nu pas aan het licht omdat de modellen bang zijn om hun carrière te verpesten door zo’n grote ontwerper in een kwaad daglicht te stellen, zegt Shit Model Management nog. De account roept zijn volgers op om Alexander Wang te ontvolgen, om zo steun te betuigen aan zijn slachtoffers. Diet Prada schrijft dat wel meer belangrijke modefiguren hun macht en aanzien misbruiken om aan seksuele intimidatie te doen. “Hoe lang nog zullen ze door hun roem en geld hun schuld kunnen ontlopen?”, vraagt de modeblog zich af.

