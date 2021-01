Model Romy Schlimbach geeft kledingtips voor vrouwen met curves: “Verstop je lichaam niet, maar accentueer het”

Verdomd verleidelijk. Zo zou je de kledingstijl van model en bodypositive activist Romy Schlimbach kunnen beschrijven. Ze moedigt andere vrouwen aan om zero f*cks te geven en te dragen wat ze willen. Ongeacht hun kledingmaat. Klinkt goed, maar hoe je dat omzet in de praktijk? Ze toont het aan de hand van haar signature look, en wij stelden haar enkele gerichte vragen.

Wie is Romy Schlimbach?

• 25

• Nederlands-Belgisch model en bodypositive activist

• te volgen op Instagram als @romycurvy

• staat in de top 20 modellen wereldwijd bij bureau ModelManagement

Mode is durven

“Mijn sneakers op de foto zijn Buffalo’s. Als ik ze aanheb, voel ik me altijd nostalgisch. Dan moet ik terugdenken aan de beginjaren 2000, de tijd van Britney Spears en de Spice Girls. Toen had ik ook die typische foute Buffalo’s met een hoge plateauzool. (lachje) De gloednieuwe sneakers zien er wat anders uit, maar blijven groot, plomp en opvallend. Fantastisch vind ik dat. Ze geven me het gevoel dat ik de wereld aankan. Sommigen vinden ze lelijk en onelegant, maar daar trek ik me niets van aan. Wie modieus wil zijn, moet eyecatchers durven dragen. En vaak zijn dat dingen die zowel positieve als negatieve reacties uitlokken.”

“De jas heb ik online gekocht bij Asos. De webshop heeft een breed aanbod van coole kleren voor vollere mensen. Da’s eerder uitzonderlijk, want plussize collecties bestaan vaak uit ‘hanggordijnen’, kledingstukken die precies bedoeld zijn om onze lichamen te verstoppen. Het fijne aan Asos is dat je hier veel kleren vindt die een dikker figuur net accentueren."

Quote Als plussize vrouw heb ik al veel nare en stigmatise­ren­de ervaringen meegemaakt Romy

“De jurk is van het merk Jodie en heb ik gescoord in LaRi & LaRossa, een bijzondere winkel in Aarschot. Hier verkopen ze zowel heel kleine als grote maten. Een combinatie die je maar zelden ziet. De verkoopster van de winkel was een crème van een vrouw. Ze was hartelijk, liet me welkom voelen, begreep dat ik onzeker was over bepaalde vetrollen en wist me goed op mijn gemak te stellen. Dat is enorm belangrijk, want als plussize vrouw heb ik al veel nare en stigmatiserende ervaringen meegemaakt. Een tijd geleden was ik bijvoorbeeld gaan shoppen met een vriendin bij een bekende winkelketen en terwijl ze in het pashokje stond, ging ik voor haar een jurk in de maat XL zoeken, maar ik vond het kledingstuk niet meteen. Toen ik hulp vroeg aan de winkelierster, bekeek ze me met een scheve blik. ‘Jij gaat daar nooit in passen’, snoof ze. Zo ongelofelijk kwetsend. En zo’n reactie is jammer genoeg geen uitzondering. Door dergelijke opmerkingen krijg je als dikke vrouw het gevoel dat je onderdrukt wordt. Je wil mee zijn met de trends, maar als je zo behandeld wordt, gaat dat niet.”

Volledig scherm Romy Schlimbach. © rv

Viva vrouwelijke vormen

“Vrouwelijke outfits zijn helemaal mijn dada. Het is misschien wat klassiek, maar ik vind dat een vrouw haar vormen mag laten zien. Met een wispelturige rok die je heupen en billen in de verf zet, of een top die je borsten accentueert. Dit kleedje zou ik kunnen dichtknopen tot bovenaan, maar ik laat bewust een paar knoopjes openstaan zodat je een beetje decolleté ziet.”

Quote Vroeger droeg ik zwarte en veel te grote kleding­stuk­ken. Ik hoopte dat mensen me dan minder zouden zien Romy

“Mijn kleerkast hangt vol met maxi-jurken met een print. Toen ik jonger was, droeg ik altijd zwarte en veel te grote kledingstukken. Niet omdat oversized trendy was, maar om mezelf te verstoppen. Ik hoopte dat mensen me dan minder zouden zien. Dat was nogal ironisch natuurlijk, want dikkere mensen nemen letterlijk meer ruimte in. (lacht) Op mijn achttiende verhuisde ik van een klein boerendorp naar een grotere stad om te gaan studeren. Terwijl iedereen in mijn middelbaar er hetzelfde uitzag, slank, zag ik in die stad meer diverse profielen en gezichten. Vanaf dan ben ik beginnen experimenteren met mode. Al snel bleek dat ik een voorkeur had voor prints en kleuren. Zeker in combinatie met mijn signature piece: een gesofisticeerde, lange jurk. Bij voorkeur eentje met een split, om mijn benen te kunnen tonen, en een accent op de taille. Als ik nog een riem op mijn taille draag, ziet mijn lichaam er echt op z’n mooiste uit.”

“Deze look werk ik het liefst af met whatever walks a little bit comfortable. Zwarte laarsjes met een brede hak, cowboyboots of hoge plateausneakers.”

Kijk niet naar de maat, alsjeblieft

“Als een outfit goed past en comfortabel zit, is hij voor mij geslaagd. Veel vrouwen dragen kleding die eigenlijk te groot is omdat ze zich schamen voor hun lichaam. Een van de grootste issues is de buik, die ze vaak proberen te verstoppen met losse blouses of truien. Net jammer, want dan verhul je ook je mooie heupen. Andere vrouwen zie je dan weer met kleding die te krap zit. Zij willen waarschijnlijk krampachtig vasthouden aan een oude, te kleine maat. Maar dat valt op. Een kledingstuk kan het lichaam tien keer meer flatteren als je simpelweg de juiste maat draagt. Het label aan de binnenkant is gewoon een nummer, dus laat dat alsjeblieft los.”

“Als een jurk of broek te klein is, zit het ongemakkelijk en ga je dat uitstralen. Nog een extra reden om enkel kleding te dragen waar jij je honderd procent goed bij voelt.

Dare to be you

“Lizzo is mijn ultieme voorbeeld. Ze is een enorme trendsetter in de plussize mode-industrie, en toont dat je gewoon kan dragen whatever the fuck you like. Die boodschap wil ik ook meegeven: het maakt niet uit hoe je lichaam eruitziet, draag waar je zin in hebt. Dare to be you! Lizzo durft bijvoorbeeld heel sexy lingerie te dragen, iets waar ik het lange tijd moeilijk mee had. Als ik nu naar een lingeriewinkel ga, durf ik wél het pikantere stuk mee naar huis te nemen. Dat had ik vroeger nooit gedaan.”

“Ook sexy: een croptop of lingerie als zichtbaar deel van de outfit. Dat vind ik heel vrouwelijk. Zelf draag ik dat ook geregeld. Dan krijg ik wel reacties op Instagram. ‘Cover yourself’ of ‘You should not wear that’. De-gou-tant. Modetrends zijn toch niet enkel gemaakt voor dunne mensen? Iedereen mag die toch volgen? Als je niet wil kijken naar mijn dikke kont of vetrollen, kijk je gewoon de andere kant uit.”

Een voorbereide meid is er twee waard

“Het ultieme item op mijn modewishlist is een handtas van Gucci. Het liefst de GG BLACK Marmont schoudertas. Helaas hangt er een stevig prijskaartje aan vast, dus ik zal nog lang moeten sparen. Het is een stijlvolle, zwarte handtas die overal perfect bij past. Ik hou er ook van dat deze tas net ietsje groter is, zodat ik er veel spullen in kwijt kan. Ik ga namelijk nooit naar buiten zonder mijn lippenstift, smartphone, portemonnee, een bus deo, een pakje kauwgum, een doos paracetamol en enkele pakjes papieren zakdoeken. Voor ik vertrek, doe ik altijd een snelle check: heb ik alles bij? Ik ben graag voorbereid. (lacht) Ik hou van spontane sleepovers, dus in mijn auto ligt ook altijd een klein toiletzakje en een proper gewassen onderbroek. Maar dat neem ik nog net niet mee in mijn handtas. (lacht)

