Modekenner Hilde Geudens heeft deze winter een zwak voor laagjes: 5 manieren om dat in stijl te dragen

Steve Jobs moest het weten: de klassieke coltrui is deze winter de ster van jouw outfit

De coltrui is het herfstmode-item bij uitstek: je draagt het op zichzelf of onder een ander kledingstuk, en het beschermt je nek tegen weer en wind. Maar dit jaar dragen we geen klassieke grijze of zwarte exemplaren. Allesbehalve. Zowel op de catwalks als op straat werd duidelijk dat turtlenecks dit najaar heuse statementstukken zijn. Ga jij voor een veelkleurig of doorzichtig model, of liever voor eentje bezet met kristallen?

14 oktober