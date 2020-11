Mode voor honden zit in de lift, maar is je huisdier wel blij met zo’n jas of kersttrui? Dierendokter Joshua Dutré licht toe

Kledij voor honden is altijd al een ding geweest. Maar waar we het vroeger vooral associeerden met de typische Nero’kes – je weet wel, het keffertje van Carmen uit F.C. De Kampioenen – is het nu helemaal hip. Grote modemerken springen massaal op de kar van petcore, met donsjassen en zachte truien voor onze favoriete huisdieren. Schattig, al maakt dierendokter Joshua Dutré een kanttekening. “Kies liever voor een feestelijk halsband, dat is minder irritant.”

Kerst komt eraan. En dat betekent dat (online) winkels opnieuw vol liggen met kerstversieringen, slingers, valse dennenbomen, ... De hele reutemeteut. Opvallend is dat er ook een giga aanbod is voor onze huisdieren. Onder meer JBC en Hunkemöller verkopen typische kersttruien voor honden, in het knalrood of met een fluffy gewei. Bij H&M zijn er dan weer onesies met pompons verkrijgbaar. Mag het wat gekker? Via Etsy vind je zelfs kerstmutsjes voor kippen.

Het past in ieder geval bij een algemene tendens: mode voor dieren zit in de lift. Het fenomeen, petcore, zie je trouwens bij alle markten. Enerzijds bij de grote ketens, maar ook op sites als eBay. Volgens een rapport van de veilingsite werd er dit jaar maar liefst 45 procent meer gezocht naar kledij voor viervoeters. Zelfs grote luxehuizen zetten in op honden. Grote namen als Versace, Moncler en Marine Serre: stuk voor stuk hebben ze chique collecties voor huisdieren in hun gamma. Met succes. Hoewel het label Moncler maar liefst 320 euro vraagt voor een donsjasje, verkoopt het item als zoete broodjes.

(Lees verder onder de foto.)

Lid van het gezin

Gek is dat niet, zegt dierenarts Joshua Dutré, bekend van het VTM-programma ‘Beestig’. “Huisdieren zijn meer dan ooit een volwaardig lid van het gezin. Sommige mensen beschouwen hun kat of hond zelfs als hun baby”, redeneert Dutré. “Modeketens hebben die close band ook opgemerkt. Ze beseffen hoe belangrijk een huisdier is voor hun klant. Bovendien zien ze dat schattige beestjes iets losmaken bij mensen. Denk maar aan sociale media, waar posts met dieren sowieso veel likes krijgen. De mode-industrie weet dat het scoort en doen dus vrolijk mee.”

Wat zegt Fifi?

Het baasje mag een ieniemienie donsjas of kersttrui nog zo schattig vinden, dat wil niet zeggen dat Fifi ermee gediend is. “Dat is heel individueel. Sommige honden vinden het fijn om aandacht te krijgen, of dat nu in de vorm is van een knuffel of het aandoen van een kledingstuk. Andere honden vinden het maar niets. Dan laat je hen beter met rust”, zegt Dutré. “Zelf zie ik ook heel wat honden in verschillende outfits op Instagram passeren. Een deel heeft helaas merkbaar stress. Veel baasjes weten het niet, maar er zijn een aantal signalen waar je op kunt letten: het wegdraaien van de ogen, waardoor er meer oogwit zichtbaar is, een pootje stijf omhoog houden, langs de lippen liggen of met de staart tussen de benen lopen.”

Quote Een chihuahua met kort haar zal deugd hebben van een jasje in de winter. Een husky heeft dat niet nodig Dierenarts Joshua Dutré

“Soms kan kleding wel functioneel zijn”, zo gaat de dierenarts verder. “Sommige laarsjes beschermen de poten van een hond tegen sneeuw. Er bestaan ook ‘thundershirts’. Dat zijn strakke shirts die je rond de borst van een huisdier kan doen, wat ervoor zorgt dat de stress vermindert. Dat komt soms goed van pas bij dieren die nerveus zijn bij onweer of vuurwerk. Truitjes en jassen kunnen ook nuttig zijn voor een hond, maar dat hangt af van het ras en de grootte van het beestje. Hoe kleiner, hoe praktischer. Een chihuahua met kort haar zal deugd hebben van een jasje in de winter. Een husky heeft dat niet nodig. (lacht) Ook oudere of zieke dieren zijn rapper gebaat met een vestje.”

Kortom, als het een meerwaarde is voor je favoriete viervoeter, kan zo’n kledingstuk geen kwaad. Dutré: “Maar voor je eigen amusement? Dan moet ik even partypooper spelen. Zo’n jas kan je hond niet alleen irriteren, maar ook belemmeren. Zeker wat betreft de communicatie met andere honden. De lichaamsgeur en -houding vormen namelijk een groot deel van de communicatie. Als je je hond bedekt met een kledingstuk, kunnen andere dieren hem niet meer begrijpen.”

Katten in een pakje hullen is eveneens geen goed idee. “Als ze naar buiten lopen, kunnen ze gemakkelijk ergens aan blijven haken. Daarnaast vinden ze het écht vreselijk om iets aan te doen. Wil je per se een feestelijke foto maken? Kies dan voor een kerstige bandana of een halsband met een strikje. Dat is ook schattig, maar minder irritant voor je kat.”