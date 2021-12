Mini-moeite, maxi-resultaat: beautyredactrice Sophie toont hoe je een kerstkapsel maakt in één-twee-drie

Wel een luxueus kerstge­schenk, niet het prijskaart­je? Mystery boxes zijn in opmars

Ben jij nog op zoek naar een hoogwaardig cadeau voor iemand anders of jezelf, maar weet je niet wat te kopen? Enter: de mystery box. Luxemerken riepen ze in het leven om van hun onverkochte voorraad af te raken. Het concept is simpel: je koopt een box met producten aan een forse korting, maar weet vooraf niet precies wat je zult krijgen. Een gokje, maar dat mysterie is wat zo’n box voor heel wat consumenten — en dan vooral Gen Z — zo aantrekkelijk maakt.

9:33