Miljoen Belgen kopen en verkopen via Vinted: gebruikers vertellen hoe ook jij geld kan verdienen aan je tweedehandskledij én koopjes kan scoren

Platte­lands­mo­de: Iedereen aan de regenlaar­zen en het houthak­kers­hemd?

31 oktober We gaan een atypische winter tegemoet. Nu we allemaal weer moeten binnenblijven, is het belangrijker dan ooit om regelmatig uit te waaien in de natuur. Bosbaden, een frisse neus halen aan zee of de gezonde plattelandslucht opsnuiven, dat vraagt om aangepaste kledij. Gelukkig is de countrystijl dit najaar helemaal terug. Stevige boots, warme materialen en regenproof outfits: met onze favoriete plattelandslooks trotseer je het herfstweer in stijl.