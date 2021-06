Met hashtag #FatBabesInLuxury eisen modebloggers meer plussize bij de luxemodemerken

Hallo grote modemerken, jullie hebben plussize vrouwen nu wel lang genoeg genegeerd. Dat is de boodschap die modebloggers massaal met de hashtag #FatBabesInLuxury de wereld in sturen. Met al meer dan 1.000 berichten op Instagram geven ze een duidelijke boodschap aan iconische labels als Dior, Chanel en Louis Vuitton: “Onze lichamen horen ook thuis in luxemerken.”

Het is een idee van de Amerikaanse Katie Sturino, auteur en oprichtster van beautymerk Megababe, en Nicolette Mason, die al meer dan tien jaar modeblogster is. Samen zijn ze goed voor 811.000 Instagramvolgers, en ontevreden over hoe moeilijk het voor hen is om luxemode te shoppen met een maatje meer. “Ik hou van chique tassen, schoenen en kleren, maar seizoen na seizoen werken merken als Dior, Chanel en Louis Vuitton enkel met magere modellen en gezichten. Zo sturen ze de boodschap uit dat plus-lichamen niét in luxe thuishoren”, schrijft Sturino.

Representatie, please

Dus lanceren de twee samen een campagne en een bijbehorende hashtag op sociale media: #FatBabesInLuxury. Want terwijl betaalbare mode steeds inclusiever wordt, blijft de wereld der luxemode vrouwen met een maatje 46+ uitsluiten. Met de hashtag willen Sturino en Mason dat probleem aanpakken. Luxemerken moeten meer kleren maken voor curvy lichamen, verkondigen ze, en er moeten meer curvy lichamen te zien zijn in hun marketing. Want representatie is belangrijk. “Als we onszelf zouden kunnen zien als luxueus en de investering waardig, zouden we meer in onze eigen schoonheid kunnen geloven”, schrijft Mason op haar Instagram.

Ze klagen in elk geval niet om niks. In 2020 liep maar één plussizemodel in een show van Chanel, voor het eerst in tien jaar. Bij Fendi gebeurde dat voor de eerste keer ooit. Bij Versace liepen er voor het eerst drie curvy modellen mee. Modemagazine The Fashion Spot schat zelfs dat maar 46 van de 6.879 modellen die voor herfst 2020 meeliepen in modeshows, plussize waren. Dat zijn héél – nou ja – magere cijfers.

De fijne dingen des levens

De campagne en de hashtag slaan dan ook aan. Op Instagram zijn ondertussen 1.017 posts te vinden waarin plussize vrouwen vertellen over hun struggles met luxemode. Ze dragen hun favoriete luxueuze stukken om te bewijzen dat de kleren ook prachtig zijn op hun lijf, en dat hun lijf óók luxe kan uitstralen. “We hebben smaak, een persoonlijkheid en stijl”, schrijft een modeontwerpster Lydia Okello onder de hashtag. “Ik werk al zestien jaar in mode en zie dat dikke lichamen altijd maar verbannen worden. Terwijl iedereen zich mooi en bijzonder moet kunnen voelen.” “Dikke vrouwen willen wat iedereen wil – we willen het gewoon in ónze maat!” reageert plussizemodel Lynley Eilers. “Zo vaak worden we de fijne dingen des levens ontzegd en lijkt luxe niet voor ons.”

Veel plussizevrouwen vinden ook troost in de hashtag. Dat reageren onder meer influencers Essie Golden en Gregoria Reyes-Lou. “#FatBabesInLuxury toont me schoonheid die ik niet in de media zie. Ik hou ervan om door de posts te scrollen en zo veel prachtige plussizevrouwen te zien die fantastisch staan met hun outfits.” Reyes-Lou vindt er de inspiratie die ze nodig heeft om zichzelf luxueus te kunnen kleden en voelen, schrijft ze.

Sturino en Mason hopen met hun campagne de luxemerken wakker te schudden, zodat ze hun oude definitie van schoonheid willen herzien. Maar sinds de start van hun inspanningen twee maanden geleden, hebben ze nog geen reacties uit die hoek ontvangen, zeggen de dames aan modemagazine Refinery29.

