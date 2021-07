Met een ‘go to hell’-broek toon je iedereen dit jaar dat je meer dan klaar bent voor de buitenwereld

Vaarwel sweaters en joggingbroeken. We mogen weer buitenkomen, en dat schreeuwen we uit. Ook met onze kleren. De schreeuwerige ‘go to hell’-broek is er het beste voorbeeld van. Jaren geleden was het item een hit bij rijke Amerikanen (ja, echt), anno 2021 is het een must in de garderobe van elke fashionista. Er geldt maar één regel: hoe opvallender, hoe beter.

Ja, de ‘go to hell’-broek ziet er modern en heel ‘nu’ uit. Mode mag in het oog springen anno 2021, hoe opvallender, hoe liever zelfs. Maar de allereerste keer dat de ‘go to hell’-broek in de media een vermelding kreeg, was al in 1976. De Amerikaanse auteur en journalist Tom Wolfe bedacht de ludieke term voor zijn artikel in magazine ‘Esquire’. Hij schreef toen over rijke, elitaire Amerikanen die op vakantie waren op het eiland Martha’s Vineyard.

“Hun jassen waren meestal marineblauwe blazers, de stropdassen gestreept. Maar hun broek hadden een ‘go to hell’-gevoel. Denk aan de luidste ruiten, prints met geel op oranje of gigantische pied-de-poule. Of de broek was felrood of taxigeel, of een andere onvoorstelbare ‘go to hell’-kleur. De broek was hun teken van Haïtiaanse overgave. Tegelijk lieten ze met hun jassen en stropdassen zien dat ze geen moment vergaten wie de macht had.”

Volledig scherm John Daly en zijn 'go to hell'-broeken. © AFP / US PGA TOUR

De ‘go to hell-broek’ was oorspronkelijk dus de wildcard in het arsenaal van de preppy elite. Een ander voorbeeld daarvan is de Amerikaanse topgolfer John Daly. Ook hij staat erom bekend altijd broeken met buitensporige prints te dragen, van het merk Loudmouth. Kleurrijke paisleyprints, psychedelische motiefjes, grote bloemen of een tot broek verknipte Amerikaanse vlag: niks is te gek voor de man. Daarbovenop? Gewoon een sober T-shirtje.

Van zebraprint tot seventies-strepen

Maar dit jaar hebben trendsetters en mode-ontwerpers de ‘go to hell-broek’ opgeëist. It-girl Bella Hadid is gespot in een exemplaar bedrukt met een Playboy-cover, van modemerk Soulland. Model Irina Shayk droeg onlangs een zebrabroek van Blumarine. Popster Harry Styles koos dan weer voor een lichtoranje broek van Bode met een amalgaam aan geschilderde tafereeltjes. Op de catwalks stuurde de Amerikaan Christopher John Rogers een felgeel exemplaar met grote bloemen de wereld in, de Amerikaans-Italiaanse Kim Shui koos voor psychedelische prints en bij de jonge Maisie Wilen zagen we vloeiende seventies-strepen.

Volledig scherm Bella Hadid, Irina Shayk en Harry Styles. © Getty Images / Vogue/Tyler Mitchell

Dat onze benen na anderhalf jaar Zoom-gesprekken eindelijk weer het daglicht zien, zit er vast voor iets tussen. En dat we in de mode momenteel helemaal weg zijn van de nineties en nillies, ook. Met een schreeuwerige ‘go to hell-broek’ geef je in elk geval aan dat je het openbare leven weer bij de ballen grijpt, en dat iedereen dat gezien mag hebben. En ook dat je zelfvertrouwen, zelfs na een pandemie, groot genoeg is om zo’n ‘lelijk’ printje de baas te zijn. Wie dat niet leuk vindt ... Wel, they can go to hell.

