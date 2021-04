Met dit nieuwe trucje krijg jij in een oogwenk een frisse blik

Heeft het zin om dure collageen­crè­mes te smeren? “Volgens de beau­ty-industrie is het de sleutel tot de eeuwige jeugd”

20 april Je kan het spuiten, slikken én smeren. Je vindt het in de supermarkt, in de superdeluxe parfumerie en in de biowinkel. Collageen is tegenwoordig overal, behalve op de plaats waar we het zouden willen: in onze huid. Maar wat doet het precies, is het zijn iconische status waard en welke producten gebruik je het best? Onderzoekarts Jetske Ultee licht toe.