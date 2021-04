Met deze trucjes krijgen influencers de perfecte kont, buik of wespentaille in Instagramfoto’s

Ga voor duurzaam comfort met de exclusieve collectie van Rejina Pyo en And Other Stories

15 april Het is de samenwerking waarvan we niet wisten dat we 'm nodig hadden. De in Zuid-Korea geboren Rejina Pyo is de lieveling van de Londense modescene, de Scandinavische keten & Other Stories heeft geen introductie meer nodig. De collectie is duurzaam, dromerig en degelijk. Oh, en ontzettend vrouwelijk.