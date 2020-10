Meghan Markle (39) vergelijkt sociale media met drugs en draagt jurk die haar boodschap ondersteunt

Een beautylook met slechts 1 product? NINA redactrice Sophie test de monochrome ma­ke-uptrend uit

1 oktober In de modewereld is het eenkleurige uniform al langer een ding. Maar make-upgewijs is precies hetzelfde aan de gang: monochroom is hip. “Het is een heel subtiele, naturelle look. Een verademing in tijden van zwaar opgemaakte Instagram-make-up.” Beautyredactrice Sophie test het uit.