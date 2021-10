Mathieu Terryn deelt zijn 5 favoriete tweedehands items op Zalando en geeft ‘thrift tips’: “Harry Styles is mijn stijlicoon”

Iedereen kent kledingplatform Zalando, maar wist je dat het bedrijf ook tweedehands kledij aanbiedt? ‘Zalando Pre-owned’ heet dat platform, en het wil een belangrijk pijnpunt de modewereld uit helpen.

Episode en Think Twice

In België worden per jaar 300.000 miljoen kledingstukken weggegooid. Dat is gemiddeld 8,32 kilo textiel per persoon. Uit onderzoek van Movinga blijkt ook dat gemiddeld 88 procent van een Belgische garderobe niet wordt gedragen.

Dus waarom je ongedragen kleding geen tweede leven geven, vindt Zalando. Dat is goed voor het milieu en voor je portemonnee. Op Zalando Pre-owned scoor je daarom tweedehands items aan zachte prijzen en ruil je ook zonder gedoe je eigen ‘pre-loved’ items in voor een Zalando-voucher. Van verzendkosten of moeilijke (ver)kopers hoef je je niks aan te trekken, want Zalando regelt alles.

Quote Bijna de helft van mijn garderobe is vintage. Mathieu Terryn, Bazart

Een ding is zeker: Mathieu Terryn hoeft Zalando niet meer te overtuigen van de voordelen van tweedehands (ver)kopen. Hij shopt al een hele tijd vintage. Mathieu: “Bijna de helft van mijn garderobe is vintage. Als het gaat om fysieke vintage shops, zijn Episode en Think Twice winkels waar ik al sinds jaar en dag naartoe ga. Antwerpen telt ook leuke vintageboetieks met een sterk aanbod designerpareltjes, die ik ook regelmatig binnenspring.”

Volledig scherm © Marie Wynants

Wat is een outfit van je die een warme herinnering met zich meedraagt?

“Dan ga ik voor de outfit die ik aanhad tijdens mijn burgerlijk huwelijk. Dat was echt zo’n outfit die de ‘nieuwe mij’ introduceerde en ook een nieuw tijdperk in life inluidde. Dat voelde goed.”

Wat is je beste vintage aankoop ooit?

“Mijn lange zwarte Raf Simons-jas. Howel die jas al drie verschillende eigenaars heeft gehad, is het item nog steeds in goede staat. Het is voor mij echt een pièce unique waar ik trots op ben.”

In wiens kast zou je weleens willen shoppen?

“Harry Styles! Ik vind hem écht een stijlicoon. Of hij nu gaat voor heel kleurrijk of heel simpel, die gast staat echt met alles.”

Volledig scherm © Marie Wynants

Waar haal je je shopinspiratie?

“Ik haal veel van mijn inspiratie uit magazines. Soms werken die looks bij mij en soms ook niet. De mening van mijn vrouw is meestal wel een doorslaggevende factor.”

Heb je een goede ‘thrift tip’ die kan helpen bij tweedehands shoppen?

“Ik probeer altijd voor stukken te gaan waarvoor de vorige eigenaar goed zorg heeft gedragen. Verder vind ik dat je zeker niet moet twijfelen als een bepaald stuk je echt goed past en goed voelt. Zeker als je er al heel lang op zoek naar bent of fan bent van een bepaald stuk. Het moment waarop je iets vindt in jouw maat dat je al lang zocht: da’s magisch. Dat betekent gewoon dat het meant to be is!”

De 5 favoriete items op ‘Zalando Pre-Owned’ van Mathieu Terryn

Wil jij shoppen zoals Mathieu Terryn? Dat kan, letterlijk, want hij selecteerde zijn vijf favoriete stukken die momenteel te koop zijn bij Zalando Pre-Owned. Je moet er wel héél snel bij zijn, want net zoals bij alle tweedehands kledij geldt: weg is weg, aangezien er maar één stuk is van elk.

1. Een chunky trui, 28,90 euro, hier te koop.

2. Een klassieke chino, 34,80 euro, hier te koop.

3. Een gestreept hemd, 25,90 euro, hier te koop.

4. Een wit hemd, 15,90 euro, hier te koop.

5. Een witte trui, 26 euro, hier te koop.

