Marketeer Marlous (28) woont klein maar zéér fijn: “Na lang sparen een mooi stuk kopen, dat vinden we geweldig”

Wie is ze? • Marlous is marketeer bij uitgeverij Zwijsen. Ze blogt ook al sinds 2003 en al tien jaar onafgebroken op haar site Last Days of Spring. Daarin vertelt ze niet alleen over haar leven, maar ook over koken, ­lifestyle, DIY, reizen en interieur. • Ze woont met haar vriend Simon in een appartement van 75 m² in het centrum van Antwerpen.

“In het begin beperkte mijn kennis van Antwerpen zich, zoals bij de meeste Nederlanders, tot de Meir. Ondertussen ken ik hier bijna overal mijn weg. Ik hou van de verschillende buurten met elk hun identiteit, heb mijn vaste adresjes om te shoppen, bezoek wekelijks de markt om broodjes te kopen bij de bakker met wie ik intussen bevriend raakte op Facebook … Ik voel me echt helemaal thuis in Antwerpen”, zegt ­Marlous.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Marlous is gek op vloerkleden. Dat onder de zetel is een Marokkaanse kelim die ze al op haar 21ste kocht voor 700 euro en die voor altijd zal meeverhuizen. © Sandra Mermans

Haar uitvalsbasis is een appartement aan de rand van het historische hart, op een steenworp van het Stadspark. “Ik had niet veel op mijn wensenlijstje staan toen mijn vriend Simon en ik op zoek gingen: centraal gelegen, veel lichtinval en vooral een woonkamer zonder vloertegels. Jullie, Belgen, vinden die heel erg praktisch, maar ik vind ze vooral enorm kil. Toen ik hier het mooie opgeschuurde parket zag, was ik meteen verkocht”, lacht ze.

Toch zien we niet zo heel veel van het hout, want ze is ook verzot op vloerkleden. “Mijn favoriet is de kelim in de zithoek. Die zal wellicht altijd met mij meeverhuizen, omdat de kleuren zo mooi zijn. Het was ook het eerste vloerkleed dat ik kocht. Ik was toen 21 en ­betaalde er 700 euro voor. Ik had er lang voor gespaard en kreeg in de winkel nog flink wat korting, omdat de verkoopster het mij zo hard gunde. Ze vond het bijzonder dat een jong iemand dat geld wilde uitgeven aan de inrichting van een interieur.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © Sandra Mermans

Volledig scherm © Sandra Mermans

“Mijn vriend is gelukkig ook zo. We hebben op onze leeftijd een beperkt budget en kopen best veel bij winkels zoals IKEA en CASA, maar we hebben toch al een paar mooie stukken. Het wandmeubel van Furnified vinden we geweldig. We zochten eerst naar een originele vintagekast, maar die was telkens te duur of paste niet. Onze laatste aanwinst is de Tulip-fauteuil van ­Artifort, waarvoor mijn moeder een stuk meebetaalde. De meeste mannen zouden wellicht voor grijs kiezen, maar Simon ging meteen akkoord toen ik hem deze gele uitvoering voorstelde. Het is zalig om er te zitten als de zon schijnt. Met het raam open en de voeten op de vensterbank voelt het aan alsof we toch een terrasje hebben.”

Omdat ze niet zoveel opbergruimte hebben, maken sommige ongebruikelijke spullen deel uit van het interieur. Dat is zo voor de surfplanken en de fietsen van het koppel. “Simon is een pro in surfen en zoekt zelfs de zee op als het vriest. Ik ben maar een beginner, dus kunnen we nooit samen het water op.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Om samen te kunnen sporten, kocht het koppel koersfietsen. Die verdienen met hun mooie kleuren een plaatsje in het interieur. © Sandra Mermans

“Om iets met ons tweetjes te kunnen doen, kochten we koersfietsen, en die zijn tijdens de lockdown al goed van pas gekomen. Ik zwier ze niet zomaar ergens, maar zoek er een plekje voor, zodat ze ook een decoratieve functie hebben. Door daarover na te denken krijg je een mooi geheel. Wist je dat ik voor we naar hier verhuisden ons appartement volledig inrichtte rond de videogame The Sims? Inclusief twee figuurtjes die ons moesten voorstellen! Door daar te experimenteren, kwam ik tot dit resultaat.”

Zeg het met bloemen

“Ik hou van groen en heb wel wat planten, maar ik overdrijf niet: een olifantsoor, een sanseveria, een cactus, en dat is het zowat. Ze zijn vooral goed om hoekjes mee op te vullen. Met een poster van IXXI en droogbloemen breng ik een extra streepje groen.”

“Als er iemand verjaart, maak ik met droogbloemen vaak een boeketje om als extra cadeautje te geven. Ze kosten wel wat meer, maar ze gaan eindeloos mee. Ze hoeven niet noodzakelijk erg kleurrijk te zijn. Op de dressoir staat een vaasje met bruine ­gedroogde palmbladeren.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Sandra Mermans

Productieve plek

“Toen ik vorig jaar te horen kreeg dat ik door corona nog een lange tijd zou moeten telewerken, was dat een serieuze domper. Als ik mezelf wilde blijven motiveren, volstond mijn DIY-tafel, die nu in de gang staat, zeker niet. Omdat de kamer niet zo breed is en ik plaats wilde houden voor een slaapbank, was het lastig om een geschikt bureau te scoren. Dit meubel van IKEA is 50 cm diep, net genoeg om comfortabel aan te werken. De ladekasten en het ophangbord zijn ideaal om alle spulletjes van mijn uit de hand gelopen kralenhobby een plaatsje te geven. Sinds mijn homeoffice in het nieuw zit, heb ik het gevoel dat ik productiever werk.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Sandra Mermans

Postertje, postertje aan de wand

“Ik krijg dikwijls complimentjes over de composities die ik maak met ingelijste posters. Ik vind het een makkelijke manier om een lege muur aan te kleden. Omdat de keuze zo groot is, bepaal ik eerst het onderwerp. Natuurfoto’s, quotes, tekeningen … Het is belangrijk om binnen een thema te blijven. Door een kleurenpalet samen te stellen, wordt de keuze beperkter en eenvoudiger. Om het persoonlijk te maken, voeg ik een zakdoek toe die de oma van mijn vriend voor mij maakte.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Sandra Mermans

Sweet memories

Door de slaapkamer in te richten met vakantieherinneringen wanen Marlous en haar vriend zich een beetje op reis. Aan de muur hangt een foto die ze nam tijdens hun eerste trip samen naar Portugal. “De lamp van CASA past bij het vakantiegevoel, net als het dekbed van MagicLinen. Linnen is een heel aangename stof. Niet alleen omdat je het niet hoeft te strijken, want het kreukt toch weer altijd vanzelf, maar ook omdat het luchtig is tijdens de zomer en het je toch warm houdt in de winter.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

Lees ook :