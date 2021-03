Marilyne wou een Scandinavisch én kidsproof interieur: “Hoogglansverf was je makkelijk af”

Voor de inrichting van hun chique herenhuis koos Marilyne voor haar eigen versie van de Scandinavische stijl. Maar met drie kleine jongens in huis moest het cleane interieur ook tegen een stootje kunnen. Daar bedacht ze allerlei slimme oplossingen voor. “Een interieur moet mooi zijn, maar minstens even belangrijk vind ik dat het onderhoudsvriendelijk is. Er lopen hier drie kleine jongens rond, en die hebben weleens vettige handjes en ze morsen soms iets.”

Wie is ze?

• Marilyne Collin (35) werkte elf jaar in de modesector en is nu twee jaar aan de slag als salesaccountant bij Immodôme, een immokantoor dat bijzondere woningen aanbiedt.

• Ze is getrouwd met radioloog Jef (38), mama van Mads (6), Jack (4) en Raymond (1).

• Het gezin woont in Antwerpen in een gerenoveerde burgerwoning uit de jaren twintig, dicht bij Het Zuid, met een bewoonbare oppervlakte van 262 m² op een perceel van 152 m².

• Voor de verbouwing en inrichting riep Marilyne de hulp in van interieurarchitect Sam Peeters, contekst.be.

Sommige mensen hebben een aangeboren gevoel voor smaak en Marilyne is een van hen. Het is dan ook geen

toeval dat ze jaren in de modewereld zat en zelfs een tijdje een eigen winkel had, waar ze vooral werkte met merken uit het Hoge Noorden. Misschien heeft ze een onbewuste voorliefde voor Scandinavië, want ook haar interieur ademt die stijl. “Ik heb aan de typische combinatie van zwart-wit en hout wel een eigen draai gegeven”, lacht ze. “De muren zien er op het eerste gezicht wit uit, maar als je goed kijkt, zijn ze eigenlijk lichtgrijs. Net zoals er maar weinig hard zwart aanwezig is, maar veeleer een mildere tint. De grenen vloer is daar een goed voorbeeld van. Het zijn de originele planken die we opschuurden en daarna niet traditioneel bleek olieden, maar donker.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

Marilyne deed dat niet alleen voor de looks, maar ook uit praktische overwegingen. “Een interieur moet mooi zijn, maar minstens even belangrijk vind ik dat het onderhoudsvriendelijk is. Er lopen hier drie kleine jongens rond, en die hebben weleens vettige handjes en ze morsen soms iets. Met deze vloer is dat niet erg. Daarom gebruikten we hoogglansverf voor de onderste helft van de muren in de leefruimtes, want die was je makkelijk af.”

Bank als podium

De strook tot op zowat een meter hoogte lijkt als het ware de rugleuning van dé blikvanger in huis: een meterslang ­betonnen element dat vertrekt in de zithoek aan de straatkant, de verbinding maakt naar de keuken en zelfs buiten doorloopt op het terras. Opnieuw decoratief en kidsproof. “Dat beton kan tegen een flinke stoot. Ter hoogte van de eettafel is het een zitbank, maar evengoed gebruiken de jongens het als podium of als speeltafel. Zelf vind ik het hoekje aan de haard een heerlijk plekje.”

Volledig scherm De woning uit de jaren twintig bevat nog heel wat authentieke elementen. © Sandra Mermans

Enkele kleurrijke kussens doorbreken het vele grijs van het beton en ook elders kleedt Marilyne het graag aan met accenten zoals kaarsen en kleine accessoires. “Het is vandaag nog niet helemaal wat ik voor ogen heb, maar het is niet erg om niet alles in één keer te realiseren, want zo hebben we altijd iets om naar uit te kijken. Ons huis groeit mee met ons gezin en het is een luxe dat dat mogelijk is. Nu slapen Mads en Jack samen, maar we hebben de ruimte om een extra slaapkamer en een kinderbadkamer in te richten. We zijn hier dus nog niet klaar.”

KEUKEN

Volledig scherm Marilyne © Sandra Mermans

Marilyne houdt van koken en kan dat in alle comfort doen. “De keuken bestaat uit verschillende delen en daar ben ik heel blij mee. Er is een eiland om alles aan voor te bereiden, een kookzone tegen de muur met een roede waaraan allerlei keukengerei hangt, een kastenwand met schuifdeuren om vlot bij alles te kunnen en in de aanbouw heb ik een bijkeuken waar de toestellen een plaatsje kregen.” Aan de kookzone zijn zowel het werkblad als de spatwand van beton.

GEVLOERD!

Volledig scherm © Sandra Mermans

Vloeren maken het interieur. Dat geldt zeker voor het huis van Marilyne en Jef, want ze geven overal een flinke stijlinjectie. In de gang liggen originele zwart-witte cementtegels, maar die aan de rand hebben een gouden tekening. En de vloer met Winckelmanstegels van 10 bij 10 cm in de keuken ziet er nog leuker uit door het motief met kleinere tegeltjes ertussen. “Een subtiele toets kan een groot verschil maken.”

GESLAAGD HUWELIJK

Volledig scherm © Sandra Mermans

“Toen we dit huis kochten, stond het al vier jaar leeg en was het nog nooit gerenoveerd. Van enig modern ­comfort was er dus geen sprake. Het toilet bevond zich zelfs buiten. Maar de ­basisstructuur was goed. Het dak ­hoefden we niet eens te vernieuwen, maar alleen te isoleren. Het was ook een meevaller dat alle authentieke ­elementen intact waren: vloeren, ­deuren, ­plafondversieringen, de trap … Die geven een ongelooflijke charme aan het huis.”

ZALIG ZEN

Volledig scherm © Sandra Mermans

De eerste verdieping is parents only. Vroeger waren er hier twee slaapkamers, maar één ervan richtte Marilyne in als dressing. In de plafondhoge kasten is er opbergruimte zat. Voor mocht dat nog niet volstaan, is er ook een eiland in hout. “We wilden het hier vooral sober houden, net zoals in onze slaapkamer. Behalve ons bed en een antieke kast, die nog van mijn overgrootmoeder was, staat er niks. Het zengevoel dat we zo ervaren, vind ik zalig.”

Lees ook :