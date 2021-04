Mango brengt voor het eerst een interieurcollectie uit, en die doet verlangen naar de zomer

Home sweet home. Het is een waarheid als een koe. Door corona zaten we meer dan ooit thuis, en daardoor besteden we meer aandacht aan de inrichting van ons interieur. Dat is ook modeketen Mango opgevallen. Het Spaanse bedrijf zet z’n eerste stappen in interieurland en brengt een collectie uit met decoratiespullen.

In eerste instantie focust Mango zich op textielproducten voor de slaapkamer, badkamer en woonkamer. Denk aan lakens voor op je bed, kussenslopen, spreien, badmatten en handdoeken. Om het gezellig te maken, zijn er ook enkele kaarsen beschikbaar. “We hebben onze collectie met duurzame stoffen gemaakt”, staat te lezen op de site. “Zoals linnen, organisch katoen dat fris en zacht is, en gerecycleerd polyester.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Dekbedovertrek - kaars. © Mango

“De lijn is geïnspireerd door de mediterraanse cultuur en levensstijl”, klinkt het nog. Hoe zich dat concreet vertaalt? In simpele basics die warmte uitstralen, vooral dankzij hun kleuren. Het blauw doet denken aan een zuiderse zee, het ecru aan het zand van een strand en het bruin neemt je mee naar de bergen. “Echte, authentieke mediterraanse landschappen dus.”

De interieursector is booming

Dat Mango zich nu ook richt op de interieurmarkt, is geen verrassing. Andere grote ketens zoals Zara en H&M doen het al langer. “Het interieur is in onze cultuur altijd al belangrijk geweest”, vertelt trendwatcher Hilde Franq eerder aan ‘NINA’. “Dat zie je vaker in culturen waar mensen door het weer vaak tijd binnenshuis moeten doorbrengen. Wat je nu echter ziet, is een switch van mensen die in de mode actief zijn. Zij richten zich nu op interieur of starten bedrijven in die sector. De verandering is vooral economisch gedreven.”

“Doordat de interieursector iets ‘trager’ gaat en stuks minder snel voorbijgestreefd zijn, willen mensen daar meer geld aan geven”, stelt Franq nog. “Een interieur is duurzamer, dat vervang je niet ieder jaar. In de interieursector is de link tussen hoeveel een stuk kost en wat de kwaliteit is misschien ook iets duidelijker dan in de mode. Voor de consument is dat overzichtelijker.”

De interieurcollectie van Mango is verkrijgbaar in de winkels en online.

