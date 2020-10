Man van goud: Meisjes vallen in zwijm voor Harry Styles’ nieuwe manicure

Nagellak is voor meisjes. Dat hebben we allemaal geleerd. Harry Styles ook, maar boeien doet het hem duidelijk niet. De Britse zanger – en voormalig One Direction-lid – komt al sinds het begin van zijn solocarrière in 2016 met kleurrijke nagels buiten. En jawel: het maakt hem alleen maar populairder.

Een tikkeltje vrouwelijkheid

Vorig jaar nog verraste hij met een manicure van gele nagels, afgewerkt met zwarte smileys. Hij draagt ze tijdens een shoot voor de Britse krant The Guardian en in een video over zijn vinylplaat. Wat later pronkte hij met een fruitige manicure, geïnspireerd door de songs op zijn nieuwe album en aangevuld met een grote ring aan bijna elke vinger. In zijn clip voor ‘Watermelon Sugar’ droeg hij een zomers koraaltintje op zijn nagels. En voor het Met Gala in mei koos hij voor een combinatie van mintgroene en zwarte nagels, bij een outfit die ook met oorbellen, kant, hakken, ruches en een doorzichtig stofje kwam. “Hij wilde echt verkondigen: ‘f*ck toxische mannelijkheid’”, schrijft een enthousiaste fan op Twitter.

In zijn nieuwste videoclip voor het nummer ‘Golden’, opgenomen in het zonnige Italië, gaat Styles weer voor een tikkeltje vrouwelijkheid. In sommige shots draagt hij een lichtblauwe blazer en gehaakte handschoenen van Gucci, in andere niet meer dan een beige palazzobroek. En op zijn nagels: gele en gouden lak. De reacties? Extatisch enthousiasme. Gigantische bewondering. Liefde en lust.

Styles’ vrouwelijke fans krijgen het duidelijk warm bij de man die geen mannelijkheid nastreeft. “Stel je voor dat Harry Styles zo naar je kijkt, met zijn mooie gouden nagellak en zijn krullende lokken”, schrijft eentje op Twitter. Een fanaccount schrijft: “Ik denk dat we het allemaal eens zijn over Harry’s nagels”, en krijgt 16.000 retweets. “Hij is een kunstwerk”, schrijft er nog eentje. “ZIJN NAGELS ZIJN ZO FREAKING CUTE”, schrijft (gilt) een ander.

Styles’ is ook officieel een trendsetter, want heel wat meiden gingen na het zien van de clip met dezelfde nagellak aan de slag. “Ik bekeek de video tien keer in 0,25 snelheid om de look te kunnen recreëren”, tweet een toegewijde fan. Ook Harry’s modelooks worden geprezen, maar niks krijgt zo veel lof als zijn manicure.

Hoe bijzonder het ook lijkt, Harry is niet de enige man die experimenteert met manicures. Afgelopen zomer stelde nagellakmerk Essie zelfs voor het eerst een man aan als ambassadeur: Jonathan Van Ness van het televisieprogramma ‘Queer Eye’. En in de wereld der celebrity’s zijn bijvoorbeeld ook acteurs Johnny Depp, Brad Pitt en Zac Efron en muzikanten Bad Bunny, Frank Ocean en Jaden Smith fan van kleurrijke nagels.

Mannen die nagellak dragen, worden dus wellicht minder uitzonderlijk. Al is daar een lange weg voor afgelegd. in de jaren 70 werd David Bowie er al mee gespot. In de jaren 90 was er Kurt Cobain die met zijn afgebladerde zwarte nagellak de trend zette voor iedereen die er graag rock-’n-roll wou bijlopen. En ook Keith Richards van The Rolling Stones hield van een manicure nu en dan.