Makkelijker dan Vinted: H&M lanceert tweedehands modeplatform ‘Sellpy’ in ons land

Vaarwel ploeteren om mooie foto’s van je kleren te maken. Adieu heen en weer sturen met potentiële kopers, om die trui dan toch aan een spotprijs weg te doen. En ciao onhandig pakketjes inpakken en ze snel naar het postkantoor brengen. Sellpy gooit het over een andere boeg. Hoe? Je bestelt een gerecyclede Selly-tas voor 1,95 euro, waar je alle items indoet die je wil verkopen. Vervolgens stuur je de tas gratis naar het platform. Al je items worden eerst goed gecontroleerd op vlekken of gaatjes. Dan maken zij foto’s van het stuk in een professionele studio en doen ze een voorstel voor de verkoopsprijs. Alle stuks die minder waard zijn dan vijf euro of kapot zijn, worden gedoneerd of gerecycled.