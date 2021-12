Make-upartiest Nanja Massy (33) geeft tips voor een feestelijke beautylook. “Op deze manier kan iederéén een lijntje boven de ogen zetten”

Het feestgedruis komt dichterbij, en dit jaar mag het net dat tikje meer zijn. Wil je ook graag shinen? Make-upartiest en influencer Nanja Massy (33) schiet te hulp. Dag in dag uit haalt ze met haar make-upkwasten het beste in anderen naar boven. Ter inspiratie vertelt ze hoe ze zichzelf opmaakt voor de feesten, en hoe iedereen (ja, jij ook) in een paar stappen een stralende beautylook maakt.

Het einde van het jaar is een enorm drukke periode: er zijn borrels op het werk, feesten met vrienden en familie, en tussendoor moet je nog tijd zien te vinden om cadeaus te kopen. Af en toe wat me-time inlassen helpt om zen te blijven. En dat is ook meteen de eerste aanrader van Nanja. “Eindejaar is al hectisch genoeg. Daarom vind ik het fijn om me wat langer terug te trekken in de badkamer, dat is even een rustmomentje voor mezelf, zonder man en dochter. (lachje) Genieten van een warm bad, met een gelaatsmasker op mijn gezicht: zalig. Ondertussen lees ik een boek of magazine. In de winter is mijn huid droger, dus doe ik ook een voedende olie in bad. Dat geeft mijn armen, benen en decolleté ineens ook een mooie glans.”

“Achteraf draai ik mijn natte haren zachtjes in een handdoek omhoog. Hard knijpen of wringen is geen goed idee, want dan beschadig je je haar”, zegt Nanja. “Ik wacht geduldig tot mijn haar handdoekdroog is, want dan trekken styling- en verzorgingsproducten beter in. Intussen begin ik aan mijn make-uplook.”

1. De basis: primer

“Een primer zorgt ervoor dat je make-up een hele avond goed blijft zitten. Vergelijk het met primer die je op de muren schildert voor je aan de slag gaat met verf: zoiets bestaat dus ook voor je gelaat. (schatert) Het enige nadeel is dat er silicone in zit. Dat vult rimpels en oneffenheden op, zodat je een egale huid krijgt, maar het kan je huid ook verstoppen. Daarom is het niet geschikt om elke dag te gebruiken, maar voor speciale gelegenheden kan het wel. Vergeet alleen niet om op het einde van de avond je huid te ontschminken en te reinigen.”

“Nog een extra tip: gebruik ook een oogprimer op je oogleden. Dat zorgt er straks voor dat je oogschaduw perfect blijft zitten.”

2. Een goeie foundation

“Met een laagje fond de teint maak ik mijn gelaat mooi egaal. Heb je niet veel tijd, ben je gehaast of hangt er een zeurend kindje aan je been? Dan sla ik deze stap over en gebruik ik enkel concealer. Met dat product werk je oneffenheden zoals walletjes, puistjes, littekens, ... weg. Ik gebruik het vooral onder mijn ogen voor een frisse uitstraling.”

Quote Doe wat blush op de appeltjes van je wangen. Als je bloost, is dat exact de plek waar je rood kleurt, dus dat ziet er mooi naturel uit. Make-upartiest Nanja Massy

3. Bronzer en blush

“Daarna geef ik mijn gezicht weer wat kleur met bronzer en blush. Eerst: bronzer. Ik ga met een grote, ronde kabuki-borstel zachtjes over mijn gelaat, nek en decolleté. Dan lijkt het alsof je huid een kusje van de zon kreeg. Voor diepte kan je wat extra bronzer aanbrengen op je arcadeboog, net boven je bewegende oogleden. Vervolgens doe ik blush op de appeltjes van mijn wangen. Als je bloost, is dat exact de plek waar je rood kleurt, dus dat ziet er mooi naturel uit.”

4. Stralen dankzij highlighter

“Een highlighter is mijn absolute favoriet voor een goede feestlook. Zo’n glanspoeder met deeltjes die het licht reflecteren, gebruik je om de mooiste delen van je gelaat te accentueren. Dat zijn de plekken waar de zon op valt: de jukbeenderen, neusbrug, hoekjes van je ogen, onder de wenkbrauwen en op het cupidoboogje, dat is het kuiltje boven je lippen. Om het af te maken doe ik ook een beetje op mijn sleutelbeen, dat is supermooi als je een open blouse draagt.”

“De poederhighlighter Soft & Gentle van M.A.C. Cosmetics heeft al enkele jaren een plekje veroverd in mijn hart en badkamerkast. Al durf ik in de winter weleens te cheaten met Armani. Dat merk heeft highlighters met een crèmestructuur die aangenaam blenden met je huid, wat goed van pas komt als je een droger velletje hebt door de kou.”

“Heb je geen highlighter in huis, kijk dan eens of je ergens een pallet met oogschaduw hebt liggen. Een lichtglanzende kleur kan je ook gebruiken om je snoet op te lichten.”

4. De juiste eyeliner

“Een klassieke zwarte eyeliner is en blijft een topper voor kerst. Vooral de combinatie met rode lippenstift is altijd een hit tijdens de feesten. Vind je zwart iets te hard? Dan oogt donkerbruin ook heel mooi. Trek met je vinger aan je buitenste ooghoek zodat je een strak oppervlak krijgt. Zet het puntje van je oogpotlood of eyeliner dicht tegen de wimperrand. Zelf begin ik altijd in het midden van de wimperrand en ga ik naar achteren. Net boven de laatste wimpers ga ik met de punt een beetje omhoog. Daarna verbind ik het midden met mijn ooghoek.”

“Geen zin in geklungel? Gebruik dan een schuin afgesneden penseel en oogschaduw, en trek zo een lijntje boven je ogen. Dat kan iedereen, je hoeft er zelfs geen vaste hand voor te hebben. Extra voordeel is dat je de kleur van je lijntje kan kiezen. Koper of roest is een aanrader: dat past bij elk huidtype en elke oogkleur.”

5. Nooit genoeg mascara

“En dan: duizend lagen mascara. Mascara is niet gezet in één keer, zeg ik altijd. Je moet verschillende keren met het borsteltje over de wimpers gaan, en belangrijk: maak daarbij zigzaggende bewegingen zodat je geen klonters krijgt. Heb je onderaan veel wimpers? Dan mag je ook de onderste wimpers in de verf zetten. Anders niet, want dan accentueer je net dat je onderaan niet zo veel wimpers hebt.”

6. Wilde wenkbrauwen

“Wenkbrauwen geven karakter en diepgang aan je gezicht, dus is het een goed idee om ze op te vullen en bij te tekenen met een wenkbrauwpotlood. Vergeet niet te fixeren met wenkbrauwgel, zodat je het waterproof maakt. Tegenwoordig zijn bushy brows een dingetje, dus mag je de haartjes naar boven kammen met het wenkbrauwgelborsteltje.”

Quote Met mijn vingers duw ik de lippen­stift in mijn lippen en maak ik de look minder strak en afgelijnd. Precies of je hebt net iemand een kus gegeven. Make-upartiest Nanja Massy

7. Naturelle lippen

“Warmrode lippenstift past niet alleen bij de kerstsfeer, het fleurt je gezicht ook op. Ik ben een jonge mama en mijn nachten verlopen niet altijd even rustig. Rode lippenstift is de perfecte bliksemafleider: het trekt de aandacht naar je mond, weg van je wallen en vermoeide ogen.”

“Om zeker te zijn dat mijn lippenstift een hele avond blijft zitten, gebruik ik eerst een potlood in dezelfde kleur, om mijn lippen te contouren en dan volledig in te kleuren. Lach, zodat je de hoeken van je lippen niet vergeet. Daarna ga ik er met mijn lipstick over. Tot slot dep ik er zachtjes op met mijn vingers, dat duwt de lippenstift in mijn lippen en maakt de look minder strak en afgelijnd. Precies of je hebt net iemand een kus gegeven.”

8. De juiste afwerking

“Afsluiten doe ik met een fixatiespray. Zo’n nevel heeft alleen maar voordelen: het zorgt ervoor dat alles goed blijft zitten, het neemt het poedereffect weg en geeft je huid een mooie glow.”

Niet vergeten!

“Stop je lippenstift in je handtas, zo kan je na het zoveelste glaasje bubbels je lippen bijwerken. Daarnaast heb ik een vrij vette huid. Na een paar uur begint mijn T-zone te glimmen en lijkt het alsof ik aan het zweten ben. Om dat te vermijden, neem ik wat transparante fixatiepoeder of matte papiertjes mee. Eventjes deppen op mijn voorhoofd, neus en kin, en klaar is kees.”

