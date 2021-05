Make-up à la mama: visagist tipt de beste beautytrends om te schitteren op elke leeftijd

Moederdag en de heropening van de terrassen vallen in hetzelfde weekend, dat kan geen toeval zijn. Want zo’n zomerse cocktail smaakt het best in goed gezelschap. En om het plaatje compleet te maken, vroegen we mama én make-upartist Ines Borgonjon naar de tofste beautytrends om moederlief en die herwonnen vrijheid in stijl te vieren. Schol!

Trend 1: Wedergeboorte van de nineties

De één nog maar net uit de pampers, de ander destijds een (te) welbespraakte tiener, nog een derde balancerend tussen haar sociale leven een eerste job. Ongeacht hun leeftijd; de mama’s van 2021 waren de muzes van de jaren 90. En die maken bij wijze van perfect getimede ode hun comeback. We zien ze overal: mom jeans, lompe sportschoenen, scrunchies en curtain bangs. Al blijft het pièce de renaissance onze make-up. De jonge generatie staat prachtig met die typische ninetieskleuren zoals bruin en taupe. Heb je al wat meer jaren – pardon, ervaring – op de teller? Skip dan het vale kleurenpalet van de jaren negentig en ga voor de straaljagervormen en liftende technieken.

Make-up voor mama: Die typische bronzage van de wangen en de geaccentueerde arcadebogen zorgen voor een instant coolnessfactor. Hoe je het doet? Trek een denkbeeldige lijn van je neusvleugel richting je buitenste ooghoek: kleuraccenten mogen langs de binnenkant, donkerdere zonnepoeders komen langs de buitenkant. Op die manier krijg zet je de contouren van je gelaat extra in de kijker. Een facelift met make-up, zeg maar.

Max Factor, Facefinity Bronzer, 14,99 euro bij Kruidvat

Bobbi Brown, Essentials Eye Palettte, 44 euro bij Parfuma

L’Oréal Paris, Age Perfect Satin Glow Blush 15,99 euro bij Di

Make-up voor dochter : Het voordeel van ninetieslippen is dat deze tinten zich uitstekend lenen voor nét dat tikje meer volume. Door te spelen met schakeringen van donkerbruin aan de liprand en zachter taupe op de lippen zelf, kan je ze stiekem wat vergroten. Combineer eventueel met zacht lila op de ogen, nog zo’n typische ninetieskleur .

Giorgio Armani, Rouge d’Armani Matte 37,50 euro bij ICI PARIS XL

MAC, Love Me Liquid Lip Color, 26 euro bij MAC Cosmetics

Bourjois, Little Round Pot oogschaduw, 11,99 euro bij Di

Trend 2: Crème van een moeder/dochter

Stonden de jongste jaren al steeds meer in het teken van de glanzende huid, dan doet het zomerweer daar nog een schepje bovenop. Ines Borgonjon: “Warm weer dirigeert ons automatisch richting lichtere texturen, minder dekking en een natuurlijke finish. Crèmes spelen daar perfect op in: ze versmelten met de huid, waardoor ze er erg naturel uitzien. Bovendien weerkaatsen ze het licht, voor een mooie, gezonde gloed.” Staat uiteraard prachtig bij een jong vel, maar zeker de rijpere huid is erbij gebaat. “Poeder heeft de neiging om in fijne lijntjes en rimpeltjes te kruipen, waardoor ze meer opvallen. Crèmes zijn veel vergevingsgezinder.”

Make-up voor mama: Pigmentvlekjes of verkleuringen in het gelaat verdoezel je met een foundation die iets meer dekt. Breng je blush niet op de appeltjes aan, maar net boven de bolling van je wang en werk uit richting je jukbeenderen. Op die manier creëer je een gelift effect. Door ook voor een bronzer of highlighter in crèmevorm te gaan, loopt alles naadloos in elkaar over.

RMS, ‘Un’ Cover-Up Cream Foundation 58 euro bij Beauty by Kroonen

Dior, Stick Glow 39 euro bij dior.com

jane iredale, Glow Time Blush Stick 39 euro bij Parfuma

Make-up voor dochter: Kies voor een transparante foundation die de huid een tikje egaliseert, zonder veel kleur toe te voegen of hou het enkel bij concealer. Breng een crèmeblush aan op de appeltjes van de wangen en vervaag zachtjes. Laat dezelfde kleur terugkomen op je wangen, neusbrug en in de arcadeboog van je ogen. Heb je last van een vette huid? Dan kan er gerust een dun laagje transparant poeder overheen. Focus op de T-zone: neus, kin en voorhoofd. Die gaan van nature sneller glimmen.

L’Oreal Paris, Accord Parfait Eyecream in a Concealer, 14,99 euro bij Di

Artistry Studio, Lights, Camera Face Stick 24,31 euro bij amway.be

KIKO, Mood Boost 3-in-1 All-Over Stick 9,99 euro bij KIKO Milano

MAC, Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Foundation 36 euro bij MAC Cosmetics

Trend 3: In de kleur van je leven

We zijn intens gelukkig dat de zomer eraan komt, en met dat zonnetje ook de terrasjes en ons sociaal leven. Dat vertaalt zich naar een revival van kleur. Nog geen regenboogparade, lacht Ines Borgonjon. “We hebben ons de voorbije periode eerder subtiel opgemaakt, en dat gevoel blijft sluimeren. Maar we zien wel veel frisse, leuke tinten die de boel opvrolijken. Vooral blauw belooft dé trendkleur te worden. Denk: een waasje van kleur op je ogen of als felle eyeliner. En – voor de durvers – toch snel nog een tintje op de lippen.”

Make-up voor mama: Het is niet dat kleur vanaf een bepaalde leeftijd niet meer kan. Integendeel, alleen even strategisch plaatsen. Liever geen blauwomrande ogen, maar eerder een elegante eyeliner. Laat de waterlijn vrij voor een frisse blik. Hangt je ooglid een beetje over waardoor je eyeliner niet zichtbaar is? Zet dan enkel een licht glanzend kleurtje op het bewegend ooglid. Dat vangt het licht en doet je ogen meer spreken. Een streepje gekleurd potlood net onder de buitenste ooghoek geeft je blik dimensie en speelsheid.

L’Oreal Paris, Age Perfect Le Rouge Lumière, 15,09 euro bij Di

&Other Stories, Eye Colour Cream, 15 euro bij &Other Stories

NOTE Cosmetique, Smokey Eye Pencil 8,90 euro bij Kruidvat

Make-up voor dochter: De jonge garde komt overal mee weg, ook al dragen ze een kleurboek op hun snoet. Dat treft, want colourblocking is helemaal in. Door tinten te gebruiken die tegenover elkaar staan in het kleurenwiel, krijg je een intenser resultaat. Moeilijk om te dragen? Nee, hoor. Want je hoeft ze niet allebei op één ooglid te proppen. Zet één kleur op je oog, en de andere op je lippen.

Chanel, Rouge Coco Bloom, 38,90 euro bij ICI PARIS XL

Nyx, Epic Wear Liquid Liner 9,95 euro bij Zalando

