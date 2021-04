Maandag heropenen ze: 5 kappers tippen je hun favoriete coupe van het moment

1. Myassar Bachofner van kapsalon Nikae in Oostende: “Een balayage à la Dua Lipa”

Bij Nikae is het alle hens aan dek. Ze zaten al van voor de laatste sluiting volgeboekt tot midden juni, dat wordt vanaf maandag non-stop kappen dus. Zaakvoerster Myassar (28) is gespecialiseerd in kleuren en merkt wat dat betreft dat een welbepaalde look erg populair is. “De ‘face frame’ noemen we ze, of ‘money piece highlights’: lichtere lokken rond het gelaat. Denk aan zangeres Dua Lipa, zij heeft vorig jaar die trend gelanceerd. Ze had twee blonde lokken aan weerszijden van haar gezicht, die sterk contrasteerden met de rest van haar donkerbruine haar. Heel cool.”

Volledig scherm Links: Dua Lipa met de 'face frame’. Rechts: een klant van Myassar met een softere versie ervan. © Jordan Strauss/Invision/AP -- Nikae

Zo extreem hoeft het niet, zegt Myassar. “Zoals zij de look draagt, is het erg nineties. We kunnen het ook subtieler aanpakken: de haarwortel kan donker blijven en de lokken maken we dan enkel rond het gezicht wat lichter. Zo heb je ook geen last van uitgroei – iets waar mensen na dit jaar echt als de dood voor zijn. (lacht) Velen hebben nu vrede genomen met hun natuurlijke haarkleur. Maar dan kan een ‘face frame’ een leuke, subtiele manier zijn om toch wat blond in het haar te brengen.”

“Al hoeven we niet per se met blond te werken”, vult Myassar aan. “Bij donkerbruin haar kan ook een lichtbruine ‘face frame’. Of je kan het speelser aanpakken: de rechterlok kan donkerpaars en de linkerlok in een donkere perzikkleur. Onthoud gewoon: hoe groter het contrast, hoe extremer de look.”

2. Nils D’Joos van Costa Del Kapsalon in Antwerpen: “De nostalgische ‘shag’ of ‘mullet’”

Nog nooit van een ‘shag’ of ‘mullet’ gehoord? Denk aan die nektapijtjes uit de film ‘De Helaasheid Der Dingen’ – maar dan chic en modern. Of aan het kapsel dat popster Miley Cyrus nu heeft. “Ik merk dit jaar dat steeds meer mensen naar zo'n coupe vragen”, vertelt kapper Nils D’Joos. “Ze willen meer volume in hun haar, maar ook mee zijn met de retrotrend van nu. We maken er natuurlijk een hedendaagse versie van, niet de Cameron Diaz-coupe uit de nineties. Voor de ‘shag’ starten we bij een bob, maar met een froufrou erbij, goed opgeknipte voorpartijen, een langere achterpartij en op de kruin ook veel laagjes. Zo zit er veel dynamiek in. Voor een ‘mullet’ doen we hetzelfde, maar dan met veel kortere zijpartijen en een nog sterker opgeknipte achterkant. Het voelt heel seventies, heel nostalgisch.”

Volledig scherm Links: Joppe met een 'shag'. Rechts: Nils zelf met een 'mullet'. © Joppe De Campeneere -- Nils D'Joos

Het handige aan zo’n shag of mullet? Veel onderhoud is er niet aan. “Als die coupes uitgroeien, groeien ze ook mooi uit. En omdat het haar zo opgeknipt is, blijf je het volume lang houden. Alleen de frou en de korte zijkanten van de mullet moet je nu en dan wat bijwerken. Maar ’s ochtends kan je perfect uit bed rollen en de deur uit gaan. Zo’n shag of mullet mag er wat rommelig uitzien. Om het te stylen, volstaat het om je haar met je handen en een beetje water, wax of volumespray in model te kneden.”

Nils ziet zo’n shag of mullet vooral bij klanten die al een alternatievere, vrijgevochten stijl hebben. Een beetje rock-’n-roll, edgy. “Klanten waar zo wat een toffe hoek van af is. (lacht) Al valt de coupe best af te stemmen op andere stijlen. Ook wat haartypes betreft. Een shag of mullet staat mooi bij haar dat zelf al wat golft of krult. Maar Geike van Hooverphonic, bijvoorbeeld, heeft steil haar en een shag en die vind ik ook prachtig.”

3. Maxim Fonteyne van Hair by Maxim in Brussel: “De bevrijdende pixie”

“Ik heb de indruk dat veel mensen na dit coronajaar hun lange haren wat beu zijn. Dus: tijd voor korte kopjes”, gelooft Maxim. De jonge kapper groeide op in Oostende, studeerde in Berlijn en heeft nu een eigen salon in onze hoofdstad. Hij supportert voor de terugkeer van de korte pixie. “Denk aan de sixties en seventies: die coupe van Jane Birkin of van Edie Sedgwick, Andy Warhols muze. Veel jonge meisjes wagen zich nu weer aan zo'n pixie, en die groep bepaalt toch vaak de trends voor de hele bevolking.”

Volledig scherm Twee pixies die Maxim zelf knipte. © Maxim Fonteyne

“Het is natuurlijk een uitgesproken look”, zegt Maxim. “Je gezicht krijgt alle aandacht, perfect voor een vrouw die geen grijze muis wil zijn. Zo'n kort kopje voelt erg bevrijdend, zeggen mijn klanten me. Dus elke vrouw zou dat toch minstens één keer in haar leven moeten aandurven, vind ik. (lacht) Een pixie staat ook bij élk gezicht, in tegenstelling tot wat velen denken. Omdat er veel opties zijn. Er is de ronde pixie: denk aan een bros, maar overal wat langer. Een halve pixie, met overal wat langere plukken. Of een pixie waarbij de haren bovenaan, op de kruin, wat langer zijn. Dat verlengt je gezicht, en als je een wat mannelijkere kaaklijn hebt, verzacht het dat ook.”

Om een pixie te onderhouden, moet je wel sneller opnieuw een kappersafspraak maken. “Maar je kan het thuis ondertussen ook mooi houden door zelf je nekhaar bij te trimmen of te scheren, en het haar rond je oren nu en dan wat bij te knippen. En je stylet het altijd best met een beetje wax. Maar less is more.”

4. Albina Karabag van De Cliént in Hasselt: “De ‘chin length’ of ‘swoopy’ bob”

Bij De Cliént kennen ze hun vaktaal wel. Wanneer we bellen met zaakvoerster Albina, komt de ene na de andere fascinerende term voorbij. Hoorde jij al van de ‘chin length bob’? “Dat is een bob tot aan de neklijn, die we heel recht afknippen”, zegt Albina. “De ‘swoopy bob’ is dan weer een langere bob met veel laagjes. Beide mogen heel natuurlijk drogen, liefst een beetje golvend en krullend. Die trend zien we heel fel: dat de natuurlijke krul weer hip is. Er is bijvoorbeeld ook de ‘rounded frou’, zoals wij het noemen. Een pony die we sterk opknippen aan de zijkanten, zodat we volume creëren. En dan drogen we die voor 85 procent met een diffuser (een haardroger met grote, ronde kop, red.) en voor 15 procent aan de lucht. Bij haar met wat textuur of krul staat dat erg mooi.”

Volledig scherm Links: de 'chin lenght bob'. Midden: de 'swoopy bob'. Rechts: de 'rounded frou'. © @ajahsanuddin op Instagram / De Cliént / @ariparti op Instagram

Albina’s inspiratie? De ongedwongen, ongetemde coupes van stijliconen en actrices Farrah Fawcett of Brigitte Bardot. “De eighties zijn erg in”, zegt ook zij. “Natuurlijke coupes die wat wilder mogen zijn en aan de lucht kunnen drogen, zijn het van het nu. Je haardroger of steiltang kan je diep in de kast wegbergen.”

Dat betekent ook: easy-peasy om die kapsels thuis te onderhouden. “Droog je haar even met een diffuser, tot het nog net een beetje vochtig is. Gebruik daarna wat zeezoutspray of textuurspray en kneed dat in met je handen. Hoe nonchalanter, hoe liever!”

5. Sofie Schrauwen van Bobhead in Dendermonde: “De echte Farrah Fawcett-look”

Sofie van kapsalon Bobhead was solidair met haar klanten, lacht ze. “Ik heb mijn haar het voorbije jaar ook laten groeien. Tot nu! Ik koos ervoor om mezelf de Farrah Fawcett-coupe te geven. Ik zie haar voor me in die foto waarop ze skateboardt. Dát kapsel bedoel ik. Ik knipte het onlangs ook bij Stubru-presentatrice Eva De Roo, maar in een softere variant. Zelfs met haar steile haar werkte het goed. Het wordt echt een topper dit seizoen, denk ik. Dat natuurlijke ‘wind-in-het-haar-effect’ geeft zo’n zomers gevoel. En we willen allemaal een beetje terug naar het ‘Madonna-tijdperk’ waar Fawcett ook aan doet denken, die glamoureuze eighties.”

Volledig scherm Links: Farrah Fawcett. Rechts: Sofie van kapsalon Bobhead, met haar eigen 'Fawcett-coupe'. © ABC via Getty Images / Bobhead

Om die look te bereiken, knipt Sofie het haar sterk op in laagjes, met kortere bovenlokken. “Zodat het haar veel beweging krijgt en er wat wild uitziet.” Een kortere variant kan ook. “Dat knippen we eerder een bob à la prinses Diana.” Daar kan dan een nonchalante froufrou bij en, voor wie kleur wil, zachte highlights rond het gezicht. “Die zijn niet noodzakelijk voor de Farrah Fawcett-coupe, maar ze geven wel dat ‘sunkissed’ gevoel. En dat is ook erg snel gefikst: je hoeft er absoluut geen vier uur voor in de kappersstoel te zitten. Plus, je hebt achteraf geen last van uitgroei, omdat het zo’n natuurlijke kleuring is.”

Thuis houd je voor de styling best een steil- of krultang bij de hand, zegt Sofie. “Eerst droog je je haar met de haardroger, ondertussen kneed je het met je handen. En daarna krul je de lokken rond je gelaat met je tang naar achter. Moeilijk is het niet!”

