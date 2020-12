Luxemerken tonen collecties via games: “Een logische volgende stap in de evolutie van mode”

2020 was het jaar van mode en... games. Tezamen dan nog wel. Nu corona onze wereld nog digitaler maakte, is dat zo gek nog niet. Games werden bovendien ook dit jaar alsmaar populairder. Daarom toveren verschillende grote modehuizen hun standaardshows en lookbooks nu om tot een virtuele game-ervaring. Speel de Sims à la Gucci of maak samen met Balenciaga een sprongetje naar het jaar 2031.

Binnen drie dagen lanceert modehuis Balenciaga haar herfstcollectie voor 2021 op een wel heel unieke manier: via een videogame. Het spelletje heet ‘Afterworld: The Age of Tomorrow’ en speelt zich af in het jaar 2031. Waar de game juist over gaat, blijft vaag. Maar het is dan ook de kleding en niet het verhaal dat ertoe doet. Toch zou het wel mogelijk zijn om het spel ook echt te spelen.

(Lees verder onder de foto).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Modeshow in Animal Crossing

En Balenciaga is niet de de enige grote speler in modeland die kiest voor een defilé dat je kan besturen met een controller. Onder andere Marc Jacobs en Valentino verrasten in mei al met gepersonaliseerde figuurtjes in het populaire Nintendospel Animal Crossing. De poppetjes waren aangekleed met virtuele designerstukken van het merk.

Animal Crossing had sowieso al een modieuze twist, want spelers kunnen de kleding van hun avatar zélf ontwerpen. Dat resulteerde in (mei) van dit jaar in een virtuele modeshow ín het spel van de de Berlijnse modeorganisatie Reference Festival. In de show werden Animal Crossing-personages gekleed in outfits geïnspireerd op die van de merken Loewe, Prada en GmbH.

(Lees verder onder het filmpje).

Sims à la Gucci

Vorig jaar bracht modehuis Louis Vuitton een ‘League of Legends’-capsulecollectie uit, naar het gelijknamige multiplayerspel League of Legends. Dat deden ze zelfs in samenwerking met Riot Games, het bedrijf achter League of Legends. Gucci ging nog een stapje verder en lanceerde de ‘Arcade app’, een app waarmee klanten Gucci-getinte spelletjes kunnen spelen (lees: pingpong op een tafel in Gucci-motief). Ze kwamen zelfs op de proppen met een variant van De Sims, met een Gucci-sausje overheen weliswaar (zie video hieronder).

(Lees verder onder het filmpje).

Burberry had voor de pandemie al plannen om met Twitch, een streamingdienst voor gamers, in zee te gaan. “Mode vermengd met games is een logische volgende stap in de evolutie van fashion”, zegt Erin Wayne, communicatiehoofd van Twitch. Het platform krijgt dagelijks bijna 27 miljoen bezoekers over de vloer. Voornamelijk gamers, die via de site het spel van andere gamers live kunnen volgen.

“Toen de coronacrisis uitbrak en de wereld genoodzaakt werd om digitaal te communiceren, werd het idee van virtuele luxemode realiteit”, vertelt Adam Harris, hoofd van samenwerkingen bij Twitch. “Generatie Z, oftewel kinderen geboren tussen 1990 en 2010, groeien op met technologie. Zij zoeken liever zelf naar content online dan dat ze het in hun gezicht geduwd krijgen. Daarom is Twitch zo succesvol.”

Luxemerken + e-sport

In de gamingwereld schuilt nog een potentiële markt voor de mode: e-sportswear. Jawel, e-sport, oftewel het competitief spelen van computerspellen, wint enorm aan populariteit. En het zal de komende jaren alleen maar aan populariteit winnen.

Net zoals een voetballer een tenue nodig heeft, hebben ook gamers die deelnemen aan grote toernooien, aangepaste kledij nodig waarin ze uren na elkaar comfortabel kunnen spelen. Het Londense bedrijf Fnactic maakt zulke outfits en maakte in juni samen met Gucci een horloge dat de ‘geest van gamen viert’.

Volledig scherm © Gucci x Fnatic