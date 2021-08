Louis Vuitton blaast 200 kaarsjes uit. Onze moderedacteur schetst hoe het luxemerk de wereld veroverde: “Al op zijn 14e trok Vuitton naar Parijs”

Vorige week vierden we de 200ste verjaardag van meneer Louis Vuitton, de oprichter van het geliefde gelijknamige label. Voor de gelegenheid lanceert het Franse modehuis een videogame, een roman, een documentaire en een moderne update van de iconische LV-koffer. NINA’s moderedacteur David Devriendt bespreekt de indrukwekkende geschiedenis van het merk. “Vuitton had het niet breed. Hij deed twee jaar over zijn tocht naar Parijs.”

Louis Vuitton is een van de meest herkenbare en tegelijkertijd een van de meest begeerde merken ter wereld. De tweehonderdste verjaardag van de man achter het merk laat men dan ook niet ongemerkt voorbij gaan. Het huis komt met tal van initiatieven om de man te eren.

Japanse invloeden

Zo is er een speciaal videospel ontwikkeld, genaamd ‘Louis: The Game’, waarin je dingen te weten komt over het merk en zijn oprichter. Voor de look van het spel haalde men duidelijk inspiratie bij de Japanse kunstenaar Takashi Murakami, die in 2002 het klassieke LV-patroon ook de kleurrijke twist mocht geven die inmiddels bij het merk is ingeburgerd. Het spel is gratis te downloaden in de Apple en Google Play Store. Lukt het jou om alle 200 verjaardagskaarsjes te verzamelen?

(Lees verder onder de video.)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Louis Vuitton (@louisvuitton) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verder werd ook de kenmerkende LV-koffer, ‘The Trunk’, in een nieuw jasje gestoken door maar liefst 200 verschillende designers, waaronder onder andere Marc Jacobs. De moderne updates van de koffer worden tentoongesteld in de etalages van Louis Vuitton-winkels.

Er komt ook een roman over het leven van Vuitton, geschreven door de Franse schrijfster Caroline Bongrand. Die mogen we verwachten in oktober. De documentaire kan je vanaf december bekijken op Explore Channel van Apple TV.

(Lees verder onder de video.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koffermaker

“Wat het verhaal van Vuitton zo iconisch maakt, is dat hij al op veertienjarige leeftijd vanuit zijn geboortestreek naar Parijs trok. Thuis had hij het niet breed en in totaal deed hij twee jaar over die tocht. Na zijn aankomst ging Louis gedurende een aantal jaar in de leer bij een Parijse koffermaker om het ambacht te leren. Want net zoals Gucci, is Louis Vuitton begonnen met het verkopen van lederwaren, en dan vooral koffers. Rond 1854 opende hij zijn eigen zaak die hij naar zichzelf vernoemde, Louis Vuitton. Zijn eerste winkel opende de deuren op Place Vendôme, dat toen al het epicentrum van de mode was. Je mag dat gerust indrukwekkend noemen.”

“Niet veel later ontwikkelde Vuitton de ‘gris trianon’-koffer, een waterproof textiel speciaal ontworpen om je koffer te beschermen. Dat idee was revolutionair in die tijd, en werd bijgevolg heel vaak gekopieerd door andere merken. Daarom bedrukte Louis zijn ontwerpen vanaf dat moment met de ‘Damier’, het typerende blokjesmotief dat hij uitvond om zich te kunnen onderscheiden van alle copycats.”

(Lees verder onder de foto van de gris trianon.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Tegen die periode was Vuitton al relatief bekend. Hij begon om te gaan met Charles Worth, een heel grote naam destijds in de Parijse modewereld, en nu nog steeds. Worth was namelijk de allereerste couturier ooit en de persoon die de regels heeft opgesteld waaraan alle haute couture-huizen tot op de dag van vandaag moeten voldoen. Daarnaast was hij de persoonlijke kledingmaker van keizerin Eugenie, de vrouw van Napoleon III. Via Worth kwam Vuitton zelf ook terecht bij keizerin Eugenie. De elite begon in die tijd vaker en vaker te reizen en had dus nood aan koffers om hun bagage in te vervoeren. Vuitton mocht de koffers voor Eugenie maken, en de rest is geschiedenis. Hij groeide razendsnel uit tot een alom bekende naam.”

LV-monogram

Vuitton groeide uit tot een gevestigde waarde en was ontzettend populair, waardoor het merk onvermijdelijk te maken bleef krijgen met copycats. “Georges, de zoon die het merk overnam nadat Louis stierf in 1982, bedacht daarom een uniek logo om zich te onderscheiden van de concurrentie: het LV-monogram. Hij heeft dat niet slecht gedaan, want dat is vandaag nog steeds het logo waarmee iedereen Vuitton associeert. Inspiratie haalde Georges bij de figuurtjes waarmee de Japanse kasten die de familie verzamelde, versierd waren.”

Quote Vandaag is het monogram van Louis Vuitton nog altijd het meest begeerde motief voor een tas. Moderedacteur David Devriendt

“De uitvinding van dat monogram betekende hét grote succes voor het merk. Vandaag is dat monogram nog steeds het meest begeerde motief voor een tas. Het logo staat symbool voor luxe en decadentie. Daarin zit ook het grote succes van Louis Vuitton: je koopt het niet voor het comfort, maar voor de status en het erfgoed. Tot de jaren zestig bleef LV een bagagemerk. Zodra massatoerisme en vliegtuigreizen begonnen toe te nemen, was er veel meer nood aan kleinere koffers en tassen. Pas toen begon Louis Vuitton handtassen te maken.”

Decadentie

“Sinds ontwerper Marc Jacobs er in 1997 bijkwam, is het merk meer en meer prêt-à-porter beginnen te maken. Hij werd aangesteld om het universum van Louis Vuitton te vertalen naar een volwaardige kledingcollectie. Dat een Amerikaan voor een Frans modehuis kwam werken, was heel ongewoon in die tijd. De eerste collectie heeft Jacobs gemaakt op basis van die eerste grijze koffer, de ‘gris trianon’. Maar de stukken uit die lijn waren heel basic en er zaten weinig handtassen tussen. Critici waren niet mals voor Jacobs. Ze vonden de stijl te gewoontjes voor Vuitton.”

“De Amerikaanse designer besefte: de klant van LV wil niet basic, maar decadentie. Daarnaast werd hem ook duidelijk dat handtassen de kern waren van het bedrijf waren en hij besloot zich voortaan daarop te focussen. Dat voel je ook vandaag nog bij het merk. Neem maar eens een kijkje op hun Instagrampagina: op elke foto heeft het model een tas vast.”

Tegenwoordig maakt Louis Vuitton deel uit van het conglomeraat LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), het grootste conglomeraat van luxeproducten wereldwijd. “Maar Louis Vuitton is daarbinnen nog steeds het vlaggenschip. Het is goed voor 25 procent van alle verkopen van de groep en 50 procent van alle winst.”

Lees ook :