Lila, dochter van Kate Moss, toont haar insulinepomp op de catwalk en krijgt bakken lof. “Een inspiratie voor iedereen met diabetes type 1”

3 september Honderdduizenden volgers heeft ze, en toch is Oulfa Ahankour nog een onbekende naam in ons land. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Als je één ding over haar kan zeggen, is het wel dat ze stijlgevoel heeft. Haar sociale media zijn een deur naar extravagante prinsessenoutfits en elegante modest fashion. Aan de hand van haar signature look vertelt Oulfa hoe ze haar looks samenstelt en waar ze rekening mee houdt tijdens het shoppen. “Intussen sta ik bekend bij mijn volgers als ‘die ene die haar hoofddoek op verschillende manieren stylet’.”