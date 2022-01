Liefde is ... matching outfits dragen. Modejournalist David legt uit hoe je kleding op elkaar afstemt, zonder te lijken op een tweeling

Een gelijkaardige outfit dragen als je lief is tegenwoordig hip. Rapper Kanye West (44) en zijn nieuwe vlam Julia Fox (31) zijn daar het schoolvoorbeeld van, maar ze zijn lang niet de enige die het doen. Er bestaat zelfs een naam voor: couple core. Al is de grens tussen cool en smakeloos dun. Om te vermijden dat je overhelt naar de foute kant geeft onze modejournalist David enkele tips.

In december smeekte West zijn ex Kim Kardashian, met wie hij vier kinderen heeft, nog om hem terug te nemen, maar nu lijkt hij duidelijk verder te gaan met zijn leven. Begin dit jaar leerde hij actrice Julia Fox kennen, en Ye – zo wil de rapper sinds kort genoemd worden – heeft in haar duidelijk een nieuwe muze gevonden. De twee maakten hun verhouding al snel bekend via een artikel en een bijbehorende, iconische shoot in het Amerikaanse ‘Interview Magazine’. “Ik ontmoette Ye in Miami op oudejaarsavond en we hadden meteen een klik. Zijn energie is zo leuk om bij te zijn”, aldus Fox. Hoe pril hun relatie ook is, sindsdien is ‘Juliye’ onafscheidelijk, en worden ze voortdurend gespot door paparazzi. Niet zelden in matching outfits.

Volledig scherm Kanye West en Julia Fox stelen de show na het defilé van Schiaparelli in Parijs op 24 januari. © Getty Images

De trend is niet nieuw. Het moment dat Britney Spears en Justin Timberlake samen in denim verschenen op de rode loper van de American Music Awards staat in ieders geheugen gegrift. En ook andere koppels – bekend en minder bekend – doen het al jaren. Maar waarom? Volgens dress doctor en zelfverklaarde modepsycholoog Dawnn Karen is het een manier om aan te tonen dat je bij elkaar hoort. “Ik zie heel wat koppels die zich vestimentair op elkaar afstemmen, en hun kinderen ook”, vertelt ze aan ‘Yahoo Life’. “Ze willen zich visueel aan elkaar spiegelen om te tonen dat ze op dezelfde golflengte zitten.”

Quote De modewereld leent zich ertoe. Uniseks kleding­stuk­ken zijn in opmars, en dat maakt het makkelij­ker om te graaien in de kleerkast van ons lief. Modejournalist David Devriendt

Soms kan het een onbewuste evolutie zijn, meent onze modejournalist David Devriendt. “Je voelt je vaak aangetrokken tot iemand met een gelijkaardige kledingstijl. Plus, hoe langer je met elkaar samen bent, hoe meer je naar elkaar toegroeit. Je neemt vaker stylingstrucs over of shopt sneller in dezelfde winkel. Bovendien leent de modewereld zich ertoe. Uniseks kledingstukken en genderfluïde collecties zijn in opmars, en dat maakt het makkelijker om te graaien in de kleerkast van ons lief.”

Do’s en dont’s

Soms is het dus een bewuste keuze, soms smelten de garderobes van jou en je lief eerder instinctief samen. Hoe dan ook is het als balanceren op een dun koord: je wil namelijk niet té fel op elkaar lijken en het tweeling-effect vermijden. “Outfits die krek hetzelfde zijn, werken niet. Dan ben je precies Tweedledee en Tweedledum uit de film ‘Alice in Wonderland’. Het is belangrijk dat je jouw eigenheid als persoon behoudt”, zegt Devriendt.

“Kledingstukken met matching slogans, zoals ‘King’ en ‘Queen’ of ‘I’m his’ en ‘I’m hers’, komen eveneens een beetje kitsch over. Voor de rest kan je eigenlijk niet veel misdoen. Het belangrijkste is dat je nog steeds iets draagt waar je je goed in voelt, zodat het ensemble niet geforceerd overkomt.”

• Werk met kleur:

Wie zich stilistisch op zijn of haar partner wil afstemmen, kan experimenteren met kleur. David: “Aardekleuren zoals beige of blauw zijn makkelijk, maar je kan evengoed dezelfde pastelkleuren of felle tinten als fuchsia dragen. De vrouw kan bijvoorbeeld een roze jurk aantrekken, de man een roze sweatervest. Of het kan subtieler, met accessoires. Een das en handtas in dezelfde kleur, bijvoorbeeld.”

“Nog een optie is dat een koppel zich monochroom kleedt. Dezelfde kleuren, maar andere kledingstukken. Zoals een nude rok met blouse en een safaripak. Of werk met complementaire kleuren.”

Volledig scherm Jennifer Lopez en Ben Affleck, beter bekend als 'Bennifer', vinden het fantastisch om matching outfits te dragen. © GC Images

• Werk met dezelfde vibe:

“Dan draag je gelijkaardige kledingstukken, maar niet per se in dezelfde kleur. Een gelijkaardig kostuum, of cargopants met een hoodie erop, of je gaat alle twee voor een hoedje, sneakers of handschoenen, zoals Kanye en Julia.”

• Werk met dezelfde print:

Iets gewaagder zijn dezelfde prints. “Ken je het Japanse koppel Bon en Pon? Zij zijn bekend op Instagram om hun matching outfits en kiezen vaak voor dezelfde patronen, zoals strepen of ruitjes. Dat is meer in your face, dus je moet het wel durven.”

Nog een laatste tip van David: “Ga altijd voor klassiekers uit de mannen- en vrouwenkast. Een leren jas zoals de perfecto, een oversized gilet of een trenchcoat, dat zijn alle drie heel goede keuzes.”

