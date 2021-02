Lentezon én regenbuien vandaag: Styliste geeft 4 snelle tips om je outfit af te stemmen op wisselvallig weer

1. Jas op jas

“De beste manier om te anticiperen op dit weer is met laagjes. Wie weet wordt het wat warmer rond de middag en koelt het ’s avonds weer heel erg af. Je kan bijvoorbeeld een paar verschillende jassen over elkaar dragen. Denk: een blazer met daarover een lange mantel of trenchcoat.”

2. De schoenen maken de outfit

“Het loont om nu te investeren in een paar goede laarzen: hoge laarzen tot net over of onder de knie. Die draag je natuurlijk in de winter, met een jurk. Maar ook in dit warmere weer zijn ze erg praktisch, omdat ze je toelaten om kortere jurkjes te dragen, zonder panty’s, en het dankzij de laarzen – en een trui – toch nog warm genoeg te hebben. Ook perfect in dit lenteweer: een maxi-jurk met sneakers. Door de blote enkels komt het zomerse gevoel al stilaan piepen. En in combinatie met de maxi-jurk en eventueel een wollen truitje heb je het warm genoeg.”

3. Jeans on jeans

“Een volledige jeansoutfit schreeuwt goed weer, maar in hartje zomer of lente is zo’n ensemble veel te warm. Dus voor nu is zo’n outfit perfect. Combineer een jeansjasje en een T-shirt met een jeansbroek. Onder dat T-shirt kan je nog een rolkraagje dragen, moest het te fris zijn.”

4. Zomerschoenen boven

“Nu al zin om je zomerschoenen uit de kast te halen? Doen. Loafers, bijvoorbeeld, kan je gerust met een sokje dragen.” Sandalen ook, als je lef hebt.

