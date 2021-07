Lekker zomers: met ‘waterdruppelnagels’ lijk je net uit het zwembad te komen

De nieuwste beautytrend heeft zijn timing perfect gekozen. Met nagels waarop je driedimensionale ‘waterdruppels’ aanbrengt, lijk je net uit het zwembad te komen. Eén portie zomergevoel: check. En bonus: je recreëert de look thuis zelf in een vingerknip.

We spotten ze voor het eerst op de Instagrampagina van model en it-girl Kylie Jenner. Trendsetter als ze is, postte de Amerikaanse al in juni haar bijzondere ‘waterdruppelnagels’. Lang, knaloranje en afgewerkt met doorzichtige, driedimensionale druppeltjes.

Helemaal nieuw is de nageltrend niet. Maar met een hete zomer uit ons kot in het verschiet (al valt dat bij ons ferm tegen), heeft hij zijn comeback perfect getimed. Wie niet op reis kan of wil, kan zo thuis toch een beetje het ‘net uit zwembad’-gevoel oproepen.

De trend komt in vele gedaantes. Altijd met ‘druppeltjes’, maar verder kan je creatief losgehen. De onderste laag kan je doorzichtig laten, in één knalkleur verven, met een bijpassend watereffect afwerken of noem maar op, de druppels kan je met een holografische nagellak of glitterlak maken en zo opvallend, subtiel, groot of klein als je wil.

Do it yourself

De nagels zelf recreëren thuis is simple comme bonjour.

1. Breng op al je nagels een basecoat aan en daarna een kleur naar keuze.

2. Eventueel: breng daarbovenop een topcoat aan die je nagels mat maakt. Dat geeft een mooi contrast met de glanzende ‘druppels’.

3. Neem een glanzende topcoat bij de hand en breng ermee dikke druppeltjes aan op je nagels. Dat kan je doen door de topcoat met de borstel op je nagels te laten druppen, of met een puntige nail art-tool.

4. Laat je nagels héél lang drogen. De topcoat moet hard genoeg zijn, zodat de druppels niet ingedeukt worden.

5. Als je wil, kan je daarna nog eens met een finale topcoat over alles heen gaan.

Meer inspiratie nodig?

Op Instagram vind je er ontelbaar veel. Een bloemlezing.

