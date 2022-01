Leder, latex en alles in ’t zwart: na 20 jaar is ‘The Matrix’ terug, en dat zal je kleerkast voelen

‘The Matrix’ is een tijdloze filmklassieker die nog lang zal meegaan, maar de outfits van de personages zijn zo mogelijk nog tijdlozer. Al meer dan twintig jaar beïnvloeden ze tal van modeontwerpers en de outfits van de grootste sterren. En sinds het vierde deel uit de scifi-reeks te zien is in de cinemazalen, doet de volledige zwarte look het nog beter. Wij verklappen waarom.

In ‘The Matrix’ krijgt hoofdpersonage Neo de keuze tussen een rode en een blauwe pil. De blauwe pil symboliseert onwetendheid, een schijnwereld, een computersimulatie gekend als ‘The Matrix’. De rode pil staat voor de echte werkelijkheid, hoe verontrustend die ook is. De eerste film dateert uit 1999, maar het thema blijft tot de verbeelding spreken, en is zo’n twintig jaar later nog altijd even relevant. Wie had destijds kunnen denken dat de internetcultuur zo dominant zou worden als ze vandaag is?

Cyberpunk-uniform

En niet alleen het thema bleef relevant, maar ook de outfits. De kostuumdesigner slaagde erin een stijl te creëren met een tijdloze uitstraling. Volledig zwarte, quasi genderloze tenues, lange jassen, veel leder en latex, kleine, gekke zonnebrilletjes, vaak zonder montuur. Een soort cyberpunkuniform dat zijn stempel drukte op de mode. En nog belangrijker: dat sindsdien jaar na jaar opnieuw werd uitgevonden.

De invloed van ‘The Matrix’ reikte van de streetstyle tot de catwalks, en dat begon al vrij snel. Voor de creaties van de Dior Couture herfstshow uit 1999, die slechts enkele maanden na de film getoond werd, werd duidelijk afgekeken bij de cultfilm. Daar was creative director John Galliano ook heel transparant over, want die zei zelf dat zijn collectie sterk geïnspireerd werd door ‘The Matrix’.

In datzelfde jaar verschenen Victoria en David Beckham ook in iconische, matching zwarte leren outfits op opening van de Versace-winkel in Londen.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Looks uit de Christian Dior Fall Couture-show uit 1999 onder creative director John Galliano. © Getty Images

Volledig scherm Looks uit de Christian Dior Fall Couture-show uit 1999 onder creative director John Galliano. © Condé Nast Archive via vogue.com

Volledig scherm Britse voetballer David Beckham en Spice Girl Victoria Beckham op de opening van de Versace winkel in New Bond Street, in juni 1999 in Londen. © Getty Images

Doorheen de jaren baseerden tal van designers hun collecties op de film, zoals bijvoorbeeld de Japanse designer Yohji Yamamoto in 2008. Meer recent was de cyberpunk-stijl te zien bij Tom Fords Fall/Winter-collectie in 2019, en in datzelfde jaar bracht Balenciaga ook een campagnevideo uit voor hun zomercollectie die gebaseerd is op het plot van ‘The Matrix’. En in 2020 wemelde het van de Matrix-looks op de catwalk: Mugler, Ann Demeulemeester, Saint Laurent,... Het lijstje gaat maar door.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Looks uit de Tom Ford Fall/Winter-collectie in 2019. © Getty Images

Streetstyle passe-partout

Ook in het straatbeeld zien we de laatste jaren terug opvallend meer op de film geïnspireerde outfits en items opduiken. Topmodel en stijlicoon Bella Hadid zit daar zeker voor iets tussen, want zwarte outfits met een dunne zonnebril, de Matrix-bril gedoopt, waren in 2018 zo'n beetje haar handelsmerk. Geen wonder dat het accessoire gedurende lange tijd een hit was, en ook vandaag nog vaak te spotten is.

En Bella is lang niet de enige die inspiratie put uit ‘The Matrix’, ook onder anderen Kim Kardashian, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Kanye West, Rihanna en Hailey Bieber meten zich het stijltje graag aan. Wij begrijpen perfect waarom, want met zo’n zwarte, stoere look scoor je altijd.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Drie streetstyle looks van Bella Hadid uit 2018. © Getty Images

Volledig scherm Zayn Malik en Gigi Hadid in 2018. © GC Images

Volledig scherm Justin Bieber en Hailey Bieber op het Met Gala. © Patrick McMullan via Getty Image

‘Neo-modern’

Nu ‘The Matrix Resurrections’ afgelopen december is uitgekomen, zo'n 23 jaar nadat de eerste film verscheen, voorspellen wij dat de populariteit van de look dit jaar zijn hoogtepunt zal bereiken. Op de rode loper van de première waren bijzonder veel Matrix-looks te zien. En de Balenciaga-collectie voor Spring 2022 was doordrenkt van gekke brilletjes, veel leer en zwart-op-zwart. Ook tal van bekende koppen schreeuwen het met hun recente outfits van de daken: Matrix is here to stay.

Kortom, de typerende outfits van ‘The Matrix’ doen het opnieuw ontzettend goed. Logisch, want de mode uit de eeuwwisseling beleeft een heuse revival, maar tegelijk bevat de stijl ook veel tijdloze aspecten. Noem het ‘Neo-modern’, als je wil. En voor wie zelf aan het Matrixen wilt, dat is niet zo moeilijk. Je raapt enkele zwarte kledingstukken bij elkaar (strak of oversized, het kan allemaal), je voegt (liefst, maar niet noodzakelijk) een (nep)leren stuk en een zonnebril toe, et voilà.

Hieronder tonen we je enkele van de beste, recente Matrix-looks.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Hailey Bieber eerder deze maand. © GC Images

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Kendall Jenner, oktober 2021. © GC Images

Lees ook :